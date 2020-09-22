Temizlik takıntısından kurtulmanın yolları

Pandemi sürecinde önemine daha çok değinilen temizlik kimilerinde takıntı haline geldi. Temizliğin aşırı bir şekilde endişeye yol açması Obsesif Kompulsif Bozukluk hastalığından olmaktadır. Peki, temizlik takınısı geçer mi? Temizlik hastalığı nasıl geçer?

Temizlik takıntısı korona virüs döneminde en sık karşılaştığımız psikolojik sorunların başında geliyor.

Obsesif kompulsİf bozuklukta kişi yaptığı davranışın doğru olmadığını bildiği halde yapmaya devam eder. Kişi devamlı aynı davranışı tekrar eder. Temizlik takıntısına sahip kişi kendisini pis hisseder ve sürekli ellerini yıkamak ister. Obsesyon zihinde sürekli tekrarlayan düşüncelerdir, bu düşünceler ellerinin kirlendiğini, dokunduğu herşeyin pis olduğunu düşündürtür. Kompulsiyon ise bu düşünceyi, duyguyu rahatlatmak için kişinin yaptığı davranışlardır.

Temizlik hastalığı nasıl geçer?

Uzmanlar bu hastalarda beynin ön kısmı olan frontal kortex ile içyapılardan bazal ganglionlar arasında iletişim kopukluğu olduğunu ifade eder. Tedavide amaç öncelikle var olan hastalığı tedavi etmek, sonra da hastalığın tekrar etmesine engel olmaktaır. Bu nedenle üç tedavi yöntemi kullanılır. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri, antidepresan ilaçlar, bilişsel davranışçı terapi uygulamaları TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) tedavide kullanılabilir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tedavisi oldukça zor ve uzun soluklu olabilmektedir. Fakat yine de üstesinden gelinemeyecek bir hastalık değildir.

Genel olarak ilaçlar nispeten daha yüksek dozda ya da birkaç ilaç kombinesi şeklinde uygulanmaktadır. Son zamanlarda ilaç tedavisi ile birlikte uygulanan, TMS tedavisinin etkili olduğu söylenmektedir. TMS, sağladığı manyetik vurular ile bir nevi resetleme yaparak, frontal korteks ile bazal ganglionlar arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırarak çok etkili ve çarpıcı sonuçlar verebilir. Ayrıca, obsesif kompulsif bozukluklar kaygı hastalığı olduğu için “davranışçı tedavi” olarak adlandırılan eğitimsel terapi yöntemleri etkili olabilmektedir. Hasta kirli olduğunu düşündüğü nesne ile temas ettirilir.

Obsesif kompulsif bozukluklar genellikle inatçı hastalıklardır. Yenilemeler ve gerilemeler yaşanabilir. Terapi, ilaç tedavisi birlikte uygulandığında daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Ailenin davranış şekli bu konuda önem taşır. Aile takıntılarından dolayı kişiyi yargılamamalı, bunun bir hastalık olduğunun bilincine vararak, kişiyi en kısa zamanda tedaviye yönlendirmelidir.