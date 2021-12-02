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Ekonomi Temizlik personeli alımı kamu güncel | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı
Ekonomi

Temizlik personeli alımı kamu güncel | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı

Güvenlik personeli alımı ilanları | Kamuda çalışmak isteyenler sık sık güncel ilan olup olmadığını araştırıyor. Son olarak Kültün ve Turizm Bakanlığı 400 güvenlik ve 100 temizlik personeli alımı yapılacağını duyurdu. Peki, kamu personel alımı başvuruları nereden nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:18:00 -
Temizlik personeli alımı kamu güncel | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlığın ilanına başvuru yapmak isteyenler ise ne zaman nereden başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Temizlik personeli alımı kamu güncel | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı

Yayımlanan ilanda, “Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 500 sözleşmeli personel alınacaktır” denildi.

Kamu personeli alımı başvuru şartları nelerdir?

I. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda, yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak

2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunlarında KPSSP94 puan türünden en az

55 ve üzeri puan almış olmak

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman nereden yapılacak?

Başvurular 7-17 Aralık tarihleri arasında kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirilecek.

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