0553 313 94 23

Temizlik için meydan okudular

İnegöl Belediyesi’nin temizlikle ilgili sürdürdüğü çalışmalara destek maksadıyla TÜGVA yaz okulu öğrencileri tarafından başlatılan “meydan okuma” faaliyeti, Dareyn Gençlik Derneği tarafından sürdürüldü.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
Temizlik için meydan okudular

İnegöl Belediyesi’nin temizlikle ilgili sürdürdüğü çalışmalara destek maksadıyla TÜGVA yaz okulu öğrencileri tarafından başlatılan “meydan okuma” faaliyeti, Dareyn Gençlik Derneği tarafından sürdürüldü.


Geçtiğimiz hafta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İnegöl Şubesi yaz okulu öğrencileri, Atatürk Anıtı arkasında bulunan yeşil alanda temizlik yapıp, çektikleri videoyla, “TÜGVA olarak daha temiz bir İnegöl için vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Farkındalık adına Dareyn Gençlik Derneğine meydan okuyoruz” şeklinde meydan okumuştu. Bu sayede İnegöl’de yeni bir akım başlamış oldu. Dareyn Gençlik Derneği meydan okumaya bugün karşılık vererek Yedi Hilal Derneği’ni göreve davet etti.


Dareyn Gençlik Derneği öğretmen ve öğrencileri, bugün 14.30’da kültür park içerisinde temizlik yaptı. Temizlik sonrası öğrenciler, “İnegöl Belediyesi’nin yapmış olduğu daha temiz bir İnegöl için Dareyn Gençlik Derneği olarak Yedi Hilal Derneğine meydan okuyoruz” bildirisini okudu.


Belediye Başkanı Alper Taban öğrencileri ziyaret etti. Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan Taban, “Çok önemli ve yerinde bir uygulama yapıyorsunuz. Bunu biz sizler sayesinde yetişkinlerimize de örnek olması adına duyurmak istiyoruz. Biliyorsunuz uzun zamandır şehrimizi temiz tutabilmek için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede sizlerin de ciddi emekleri var. Bugün de Dareyn Gençlik Derneği olarak bizlere destek verdiniz. Burada piknikçilerimizin gelip vakitlerini geçirirken farkında olmayarak etrafı kirli bıraktıklarını görüyoruz. Sizler de bu alanları temizliyorsunuz. Bu şehrimiz için çok önemli. Bizler inşallah bu yaptığımız faaliyetlerle büyüklerimize de temiz şehir kurgusu içerisinde yaşamayı, bu farkındalığı yaşatmayı arzu ediyoruz. Bunu da çok konuşarak değil, harekete geçerek yapıyoruz. Birisi yere atmış olabilir, biz onun attığı çöpü alarak atılması gereken yerlere atıyoruz. Siz de bugün bunu yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:14
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok ağır"
    1. Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok..
    2. Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan..
    3. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    4. Osmangazi kurban bayramına hazır
    5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    6. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    7. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    8. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    9. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    10. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    11. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    12. Basın açıklaması yaparken depreme..
    13. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    14. Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde..
    15. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    16. Başkan Dutlulu, belediye çalışanları..
    17. Gençlerbirliği, Flavio da Silva..
    18. Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat..
    19. Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu..
    20. Piyasalarda gün sonu
    21. Bayram öncesi vatandaşlar..
    22. Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını..
    23. Başkan Gültak, personeli ile bir araya..
    24. Kazada hayatını kaybeden anne ile kızı..
    25. Borsa günü yükselişle tamamladı
    26. Binanızı 4 adımda yangından koruyun
    27. Başkan Demir: "Kamu yatırımları..
    28. Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest..
    29. Antalya'da 4 milyon lira değerindeki..
    30. Fatih Altaylı 'AK Partili bir isimle..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!