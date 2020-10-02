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Aktüel Temizlik görevlisinin kullandığı eşyaları temizlemesi cep telefonu kamerasında
Aktüel

Temizlik görevlisinin kullandığı eşyaları temizlemesi cep telefonu kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:30:12 -
Temizlik görevlisinin kullandığı eşyaları temizlemesi cep telefonu kamerasında

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Atakum Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik görevlisi, sokakları temizledikten sonra kullandığı eşyalarını da temizlemeyi ihmal etmiyor.

Atakum Belediyesinde görevli Rasim Bal, elindeki faraş ve süpürge ile sokak sokak gezerek yerdeki çöpleri topluyor. Bal, işini bitirmeden önce faraş ve süpürgenin de temizliğini yapıyor.

Temizlik görevlisinin kullandığı eşyaları su ile yıkayıp bez ile temizlemesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, beğeni kazandı.


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