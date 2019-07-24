Temiz havada yürüyüş yapmak neden önemli?

Bunaldığımızda, üzüldüğümüzde ya da başımız ağrıdığında temiz havaya çıkma ihtiyacı duyarız. Büyük şehirlerde apartmanların arasında dolaşacak yer bulacak kadar şanslı olamayanlar nefes almak için balkonlara çıkmak zorunda kalır. Ama ne olursa olsun kapalı ortamdan çıkıp birazcık soluklanmak herkese iyi gelir. Uzmanlar, sağlıklı bir beden için temiz havada düzenli olarak yürüyüş yapılmasını öneriyor. Peki, ama neden?

İşte, temiz havada yürüyüş yapmanın faydaları

Rahatça nefes alabilmek için

Özellikle metropollerde hava kirliliği kaliteli oksijen almanın önünde büyük bir engel. Bu kirli ortamdan uzaklaşmak için haftada bir gün en azından doğa yürüyüşü yapmak son derece önemli. Temiz hava hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecektir.

Yüzünüzü güldürür

Yaz mevsiminde depresyonla boğuşanların sayısı azalır. Sonbahar ve kış aylarında ise birçok insan ruhsal sorunlar yaşamaya eğilimli olur. Bilim insanları bunun en önemli sebebinin yeteri kadar D vitamini alınmamasından kaynaklandığını belirtiyor. Kışın buz gibi havada güneşi görebilmek bile insanların enerjilerini olumlu etkiler. İşte, mevsimsel geçişlerde psikolojik sorunlar yaşamamak adına haftada birkaç gün temiz havada yürüyüş yapmak işinize yarayacaktır. Büyük şehirlerde mesafelerden dolayı ormanlara gitmek zor iş... Bu nedenle yaz aylarında piknikçi akınına uğrayan şehir içine yakın mesire alanlarında da yürüyüş yapabilirsiniz. Yürüyüş yapmak endorfin salgılanmasını arttırır. Bu ise kendinizi mutlu hissetmenize yardım eder.

Tansiyonu düşürüyor

Yapılan bilimsel çalışmalar doğa yürüyüşü ve temiz havanın tansiyonu düşürdüğünü kanıtlamıştır. Elbette, tansiyon düşerken stres etkenleri de ortadan kayboluyor.

Kolesterolü dengeler

Düzenli olarak yürüyüş yapmak kolesterolü dengeler.

Yorgunluğunuzu unutursunuz

Hafta boyunca çalıştıktan sonra bir saatlik doğa yürüyüşü tüm yorgunluğunuzu unutmanıza yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler

Masa başı çalışan kişilerde sindirim sorunları daha çok görülür. Haftada bir kez temiz havada yapılan tempolu yürüyüş bağırsaklarınız da düzenlenmesine yardımcı olur.