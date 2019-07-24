Temiz havada yürüyüş yapmak neden önemli?
Sağlıklı bir beden için yediklerinize-içtiklerinize dikkat etmenin yanı sıra düzenli olarak hareket etmeniz gerekiyor. Bunun içinse haftada en az bir kez temiz havada yürüyüş yapmanız son derece önemli…24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:05
Bunaldığımızda, üzüldüğümüzde ya da başımız ağrıdığında temiz havaya çıkma ihtiyacı duyarız. Büyük şehirlerde apartmanların arasında dolaşacak yer bulacak kadar şanslı olamayanlar nefes almak için balkonlara çıkmak zorunda kalır. Ama ne olursa olsun kapalı ortamdan çıkıp birazcık soluklanmak herkese iyi gelir. Uzmanlar, sağlıklı bir beden için temiz havada düzenli olarak yürüyüş yapılmasını öneriyor. Peki, ama neden?
İşte, temiz havada yürüyüş yapmanın faydaları
Rahatça nefes alabilmek için
Özellikle metropollerde hava kirliliği kaliteli oksijen almanın önünde büyük bir engel. Bu kirli ortamdan uzaklaşmak için haftada bir gün en azından doğa yürüyüşü yapmak son derece önemli. Temiz hava hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecektir.
Yüzünüzü güldürür
Yaz mevsiminde depresyonla boğuşanların sayısı azalır. Sonbahar ve kış aylarında ise birçok insan ruhsal sorunlar yaşamaya eğilimli olur. Bilim insanları bunun en önemli sebebinin yeteri kadar D vitamini alınmamasından kaynaklandığını belirtiyor. Kışın buz gibi havada güneşi görebilmek bile insanların enerjilerini olumlu etkiler. İşte, mevsimsel geçişlerde psikolojik sorunlar yaşamamak adına haftada birkaç gün temiz havada yürüyüş yapmak işinize yarayacaktır. Büyük şehirlerde mesafelerden dolayı ormanlara gitmek zor iş... Bu nedenle yaz aylarında piknikçi akınına uğrayan şehir içine yakın mesire alanlarında da yürüyüş yapabilirsiniz. Yürüyüş yapmak endorfin salgılanmasını arttırır. Bu ise kendinizi mutlu hissetmenize yardım eder.
Tansiyonu düşürüyor
Yapılan bilimsel çalışmalar doğa yürüyüşü ve temiz havanın tansiyonu düşürdüğünü kanıtlamıştır. Elbette, tansiyon düşerken stres etkenleri de ortadan kayboluyor.
Kolesterolü dengeler
Düzenli olarak yürüyüş yapmak kolesterolü dengeler.
Yorgunluğunuzu unutursunuz
Hafta boyunca çalıştıktan sonra bir saatlik doğa yürüyüşü tüm yorgunluğunuzu unutmanıza yardımcı olur.
Sindirim sistemini düzenler
Masa başı çalışan kişilerde sindirim sorunları daha çok görülür. Haftada bir kez temiz havada yapılan tempolu yürüyüş bağırsaklarınız da düzenlenmesine yardımcı olur.
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