Temel Kotil'den Türkiye'nin merakla beklediği o uçakla ilgili olay çıkış! 72 saat sonra...
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HÜRJET ile ilgili tüm Türkiye'yi heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, X hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada HÜRJET'in yeni başarılara imza attığını duyurarak "19 Mayıs'ta sürprize hazır olun." dedi.
Kotil'in açıklaması şöyle:
Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun!
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