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Temel Kotil'den Türkiye'nin merakla beklediği o uçakla ilgili olay çıkış! 72 saat sonra...

Yeniakit Publisher
2024-05-16 13:54:00 -

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HÜRJET ile ilgili tüm Türkiye'yi heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, X hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada HÜRJET'in yeni başarılara imza attığını duyurarak "19 Mayıs'ta sürprize hazır olun." dedi.

Kotil'in açıklaması şöyle:

Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun!

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