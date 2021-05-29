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Teknoloji Temel Kotil'den TCG ANADOLU ve HÜRJET açıklaması
Teknoloji

Temel Kotil'den TCG ANADOLU ve HÜRJET açıklaması

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TCG ANADOLU'da kullanılacak HÜRJET konfigürasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:18:00 -
Temel Kotil'den TCG ANADOLU ve HÜRJET açıklaması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, şirketin öz kaynaklarıyla yürütmekte olduğu HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Programı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak genel manada HÜRJET Programı’na değinen Kotil, "HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, TUSAŞ’ın öz kaynakları ile geliştirilen bir proje. Eğitim uçağı olması sebebiyle geleceğin jet pilotlarını yetiştirmemiz gerekiyor. HÜRJET projemizde ilk etapta eğitim versiyonunu tam anlamıyla devreye almak istiyoruz. Bu kapsamda eğitim simülatörünü de dahil olmak üzere 2022 yılında gövdesi ve motoru takılmış halde Roll-Out törenini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 

Yer testleri devam edecek olan HÜRJET’in ilk uçuşunu 2022 yılının sonunda gerçekleştirmesini, 2025 yılında da ilk HÜRJET’in envanterde yerini almasını ön görüyoruz. Silahlı versiyonu; hava – hava, hava – yer mühimmatı taşıyacak, 7 istasyonu olan ve 6000 lb yük taşıma kapasitesi olan bir versiyon olacak" ifadelerini kullandı.

TCG Anadolu'ya HÜRJET

Öte yandan TUSAŞ, 2021 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması beklenen ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi (LHD) için de çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, ANADOLU LHD’de kullanılabilecek bir HÜRJET geliştirmeyi hedefliyor. Bu hedefe de değinen Kotil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TCG Anadolu gemisinde yer alması için bir kanca sistemi üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. HÜRJET aynı zamanda harbe hazırlığa geçiş eğitimi verebilecek donanımlarla envanterde yerini alacak. Bu sayede Milli Muharip Uçak için de pilot yetişmeye yönelik önemli görevler gerçekleştirecek."

Kanca Sistemi nedir?

Uçak gemileri (Aircraft Carrier) ve uçak da taşıyabilen ANADOLU gibi helikopter/çıkartma gemileri (LHD), günümüzde büyük çoğunlukla uçakların inişi için halat ve kanca (HOOK) sistemini kullanırlar. Bu sistem sayesinde oldukça yüksek sürat ile iniş yapan uçaklar, güvenle ve çok kısa mesafelerde gemilere iniş gerçekleştirebilirler.

Bu sistem için geminin pisti üzerinde, sıra sıra halatlar olmalı ve uçağın da bir kanca uzantısına sahip olması gerekmektedir. Sistem; uçakların genellikle arka kısımlarından aşağı sarkıtılan bir kancanın, geminin pistinde yer alan halatlardan birini yakalayarak uçağı durdurması mantığı ile çalışır. Günümüzde yalnızca AV-8B Harrier ve F-35B uçakları bu sisteme ihtiyaç duymadan dikey iniş gerçekleştirebilirler. Kanca sistemleri, aynı zamanda birçok tür uçakta da acil durumlar için bulunur.

SavunmaSanayiST

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