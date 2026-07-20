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Ekonomi
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TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

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AA Giriş Tarihi:

TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), mayısta yıllık bazda yüzde 36,65, aylık bazda yüzde 0,44 artış gösterdi.

#1
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

TÜİK, mayıs ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,44, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,01, Mayıs 2025'e göre yüzde 36,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,20 yükseldi.

#2
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,35, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,04 artış kaydedildi.

#3
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,29, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 21,52 yükseliş görüldü.

#4
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

ALT GRUPLAR Yıllık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

#5
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

Mayısta yıllık bazda artışın en az olduğu alt gruplar, yüzde 20,51 ile malzemeler, yüzde 22,72 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 40,75 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 63,56 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti.

#6
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

Aylık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup daha düşük ve 9 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

#7
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

Mayısta bir önceki aya göre enerji ve yağlayıcılarda yüzde 4,39 azalış görülürken, yüzde 0,18 ile veteriner harcamaları da en az artış gösteren alt grup oldu.

#8
Foto - TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 2,22 ile bina bakım masrafları, yüzde 3 ile makine bakım masrafları olarak hesaplandı.

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