Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

Yürüyüş sırasında ayakta başlayan dengesiz yük dağılımının vücudun diğer eklemlerini de etkileyebileceğini belirten Op. Dr. Bilge, özellikle mevcut ortopedik rahatsızlığı bulunan kişilerde yanlış ayakkabı ve terlik kullanımının şikâyetleri artırabileceğini ifade etti. Bilge, "Ayak, diz ve kalça eklemleri birbirini doğrudan etkileyen bir zincirin parçalarıdır. Ayakta oluşan yük dengesizliği zamanla diz, kalça ve bel bölgesine yansıyabilir. Bu nedenle uzun süre kullanılan terliklerin yalnızca rahat olması değil, ayağa uygun destek sağlaması da önemlidir" dedi.