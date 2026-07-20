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Spor
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Yeniakit Publisher
Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

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Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir ve bu hususa dikkat etmek de şart...

#1
Foto - Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

Yaz aylarında artan terlik kullanımı, yanlış seçim yapıldığında yalnızca ayak sağlığını değil tüm kas-iskelet sistemini etkileyebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Abdullah Bilge, desteksiz ve ince tabanlı terliklerin diz, kalça ve bel ağrılarına yol açabileceğini belirterek ayağı destekleyen modellerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

Yaz sıcaklarıyla günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan terlikler, yanlış seçildiğinde sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Özellikle ince tabanlı ve desteksiz terliklerin yürüyüş dengesini bozarak ayak, diz, kalça ve bel bölgesine binen yükü artırdığına dikkat çeken Medicana Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Abdullah Bilge, terlik seçiminde yalnızca rahatlığın değil, ayak anatomisine uygun destek sağlayan özelliklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

Ayağın yürüyüş sırasında vücudun dengesini sağlayan en önemli yapılardan biri olduğunu belirten Op. Dr. Abdullah Bilge, taban desteği yetersiz terliklerin ayak biyomekaniğini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Bilge, "Ayağı yeterince kavramayan, ince tabanlı veya destek sağlamayan terlikler uzun süre kullanıldığında ayak tabanındaki yük dağılımını değiştirebilir. Bu durum zamanla topuk, ayak bileği, diz, kalça ve bel bölgesinde ağrıya neden olabilir. Özellikle gün içinde uzun süre ayakta kalan kişiler bu konuda daha dikkatli olmalıdır" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

Yürüyüş sırasında ayakta başlayan dengesiz yük dağılımının vücudun diğer eklemlerini de etkileyebileceğini belirten Op. Dr. Bilge, özellikle mevcut ortopedik rahatsızlığı bulunan kişilerde yanlış ayakkabı ve terlik kullanımının şikâyetleri artırabileceğini ifade etti. Bilge, "Ayak, diz ve kalça eklemleri birbirini doğrudan etkileyen bir zincirin parçalarıdır. Ayakta oluşan yük dengesizliği zamanla diz, kalça ve bel bölgesine yansıyabilir. Bu nedenle uzun süre kullanılan terliklerin yalnızca rahat olması değil, ayağa uygun destek sağlaması da önemlidir" dedi.

#5
Foto - Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

Yumuşak tabanlı olmasının tek başına sağlıklı bir seçim anlamına gelmediğini belirten Op. Dr. Abdullah Bilge, terlik seçerken ayağın anatomik yapısına uygunluk, taban desteği ve malzeme kalitesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Op. Dr. Abdullah Bilge, "Terliğin ayağı kavraması, kaymayı önlemesi ve taban yapısının ayağın doğal eğimini desteklemesi önemlidir. Tamamen düz ve desteksiz modeller uzun süreli kullanım için uygun olmayabilir. Özellikle düz tabanlık, topuk dikeni veya taban fasiiti gibi rahatsızlığı bulunan kişiler terlik seçerken mutlaka daha dikkatli davranmalıdır" açıklamasını yaptı.

#6
Foto - Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

Yaz aylarında çocukların da uzun süre terlikle vakit geçirdiğini hatırlatan Op. Dr. Bilge, gelişim çağındaki çocuklarda ayak sağlığını destekleyen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Çocukların ayak gelişimi devam ettiği için uygun olmayan terliklerin uzun süre kullanılması yürüyüş düzenini olumsuz etkileyebilir. Çocuklarda da ayağı destekleyen, kaymayı önleyen ve doğru numarada seçilmiş terlikler tercih edilmelidir."

#7
Foto - Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

Terlik kullanımına bağlı gelişen ağrıların her zaman geçici olmayabileceğini belirten Op. Dr. Abdullah Bilge, özellikle birkaç hafta boyunca devam eden ya da günlük yaşamı etkileyen şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Bilge, "Ayak tabanında, topukta, ayak bileğinde, dizde veya belde uzun süren ağrılar yalnızca kullanılan terlikle ilgili olmayabilir. Altta yatan ortopedik bir sorun bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi için uzman muayenesi önem taşır" dedi.

#8
Foto - Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

Yaz aylarında terlik kullanımından vazgeçmenin gerekmediğini ifade eden Op. Dr. Abdullah Bilge, önemli olanın doğru ürünü seçmek olduğunu ifade ederek sözlerini şu şekilde tamamladı:

#9
Foto - Ayak, diz, kalça ve... İnce tabanlı terlikler diz ve bele kadar zarar verebilir

"Terlik bir ihtiyaçtır ancak her terlik ayağınıza iyi gelmeyebilir. Ayağın doğal yapısını destekleyen, güvenli yürüyüş sağlayan ve kullanım amacına uygun seçilen modeller hem ayak sağlığının korunmasına hem de kas-iskelet sistemine binen yükün azaltılmasına katkı sağlayabilir."

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