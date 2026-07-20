Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

Toplumda excimer lazerle ilgili birçok yanlış bilgi bulunduğunu dile getiren Uzm. Dr. Bolat, "Uygun adaylarda, ayrıntılı göz muayenesinden sonra yapılan excimer lazer uygulamalarında kalıcı ve ciddi görme kaybı riski son derece düşüktür. Bununla birlikte her cerrahi işlemde olduğu gibi enfeksiyon, göz kuruluğu, eksik veya fazla düzeltme ile gece ışıklarında parlama gibi nadir komplikasyonlar görülebilir. Bu nedenle işlem öncesi değerlendirme, doğru hasta seçimi ve kişiye özel planlama büyük önem taşır" dedi. Başkalarının deneyimine göre karar vermeyin Excimer lazer tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Bolat, "Bu tedaviye başkalarının deneyimlerine göre değil, ayrıntılı göz muayenesi sonucunda karar verilmelidir. İşlem sonrasında verilen tedaviye uyulması ve önerilere dikkat edilmesi de en az ameliyat kadar önemlidir. Gerçekçi beklentilerle ve göz doktorunun önerileri doğrultusunda hareket edildiğinde sonuçlar son derece yüz güldürücü olmaktadır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.