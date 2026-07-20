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Sağlık
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Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

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Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart uyarıları geldi.

#1
Foto - Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

Gözlük ve kontakt lens kullanımından kalıcı olarak kurtulmak isteyen birçok kişinin, halk arasında göz çizdirme olarak bilinen excimer lazer tedavisine yöneldiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nagehan Bolat, "Her gözlük kullanan kişi excimer lazer için uygun olmayabilir. Doğru hasta seçimi ve ayrıntılı göz muayenesi, tedavinin başarısında belirleyici rol oynuyor" dedi.

#2
Foto - Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

Gözlük ve kontakt lens kullanımından kalıcı olarak kurtulmak isteyen birçok kişi, halk arasında göz çizdirme olarak bilinen excimer lazer tedavisine yöneliyor. Ancak bu işlemin her gözlük kullanan kişiye uygulanamadığını belirten Medical Park Tokat Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nagehan Bolat, başarılı bir sonuç için en önemli kriterin doğru hasta seçimi olduğunu söyledi. Excimer lazer öncesinde ayrıntılı göz muayenesinin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Bolat, kornea yapısının uygunluğu, göz numarasının stabil olması ve eşlik eden göz hastalıklarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

Excimer lazerin halk arasında göz çizdirme ameliyatı olarak bilindiğini söyleyen Uzm. Dr. Bolat, "Bu yöntemde ultraviyole ışınları kullanılarak gözün en ön tabakası olan kornea mikron düzeyinde yeniden şekillendiriliyor. Böylece kırma kusurları düzeltilerek hastanın gözlüksüz veya lenssiz daha net görmesi hedefleniyor" diye konuştu.

#4
Foto - Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

Excimer lazerin kırma kusurlarının tedavisinde uzun yıllardır güvenle kullanılan yöntemlerden biri olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Bolat, "Miyopi, hipermetropi ile miyop ve hipermetrop astigmatizma dahil olmak üzere tüm kırma kusurlarında uygulanabiliyor. Ancak her hastanın göz yapısı farklı olduğu için tedavi planı kişiye özel oluşturulmalıdır" dedi.

#5
Foto - Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

Excimer lazer tedavisinin herkese uygun olmadığını vurgulayan Dr. Bolat, "Öncelikle hastanın 18 yaşını doldurmuş olması ve göz numarasının son 6 ay ila 1 yıldır ilerlememesi tercih edilir. Kornea kalınlığı ve yapısının da işlem için uygun olması gerekir. Ayrıca ileri derecede göz kuruluğu, glokom, katarakt, bazı romatizmal ve otoimmün hastalıklar, kontrolsüz diyabet, hamilelik, emzirme dönemi ve aktif göz enfeksiyonu bulunan kişilerde excimer lazer uygulanmaz" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

İşlem öncesinde kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını belirten Dr. Bolat, "Hastaların göz numarası damlalı muayene ile ölçülüyor. Göz tansiyonu, katarakt varlığı ve retina ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor. Ayrıca kornea topografisi ile korneanın kalınlığı ve yapısı incelenerek lazer için uygun olup olmadığı kişiye özel olarak belirleniyor" dedi.

#7
Foto - Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

Excimer lazer uygulamasının ağrılı bir işlem olmadığına değinen Uzm. Dr. Bolat, "İşlem öncesinde göze damla ile anestezi uygulanıyor ve hasta işlem sırasında ağrı hissetmiyor. Lazer kişiye özel planlanarak uygulanıyor. Ancak işlem sonrasında ilk 1-2 gün yanma, batma ve hafif ağrı hissi yaşanabiliyor. Bu şikâyetler her geçen gün azalıyor. İyileşme döneminde verilen damlaların düzenli kullanılması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

#8
Foto - Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

Lazer sonrası iyileşme sürecinin kişiden kişiye değişebildiğini belirten Uzm. Dr. Bolat, "Hastalar genellikle 3 ila 5 gün içerisinde günlük yaşamlarına dönebiliyor. Görme kalitesinin tam olarak oturması ise birkaç haftayı bulabiliyor. Bu süreçte gözler ovuşturulmamalı, tozlu ve kirli ortamlardan uzak durulmalı, belirli bir süre deniz ve havuza girilmemeli, güneşten ise UV korumalı gözlüklerle korunulmalıdır" dedi. Lazerin etkisi kalıcı ancak göz numarası değişebilir Excimer lazer sonrası korneada yapılan şekillendirmenin kalıcı olduğunu söyleyen Dr. Bolat, "Kornea eski haline dönmez. Ancak ilerleyen yıllarda gözde meydana gelen biyolojik değişikliklere bağlı olarak numarada değişiklik görülebilir. Özellikle göz numarası ilerlemeye devam ederken lazer yapılmışsa ya da dejeneratif miyopi varsa tekrar numara oluşabilir. Ayrıca 40 yaş sonrasında gelişen yakın görme bozukluğu yani presbiyopi fizyolojik bir süreçtir ve lazer bunu engellemez" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Kornea yapısı önemli: Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart

Toplumda excimer lazerle ilgili birçok yanlış bilgi bulunduğunu dile getiren Uzm. Dr. Bolat, "Uygun adaylarda, ayrıntılı göz muayenesinden sonra yapılan excimer lazer uygulamalarında kalıcı ve ciddi görme kaybı riski son derece düşüktür. Bununla birlikte her cerrahi işlemde olduğu gibi enfeksiyon, göz kuruluğu, eksik veya fazla düzeltme ile gece ışıklarında parlama gibi nadir komplikasyonlar görülebilir. Bu nedenle işlem öncesi değerlendirme, doğru hasta seçimi ve kişiye özel planlama büyük önem taşır" dedi. Başkalarının deneyimine göre karar vermeyin Excimer lazer tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Bolat, "Bu tedaviye başkalarının deneyimlerine göre değil, ayrıntılı göz muayenesi sonucunda karar verilmelidir. İşlem sonrasında verilen tedaviye uyulması ve önerilere dikkat edilmesi de en az ameliyat kadar önemlidir. Gerçekçi beklentilerle ve göz doktorunun önerileri doğrultusunda hareket edildiğinde sonuçlar son derece yüz güldürücü olmaktadır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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