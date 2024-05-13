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Teknoloji Temel Kotil'den KAAN üzerinden Almanya göndermesi: Mercedes yapmaya devam etsinler
Teknoloji

Temel Kotil'den KAAN üzerinden Almanya göndermesi: Mercedes yapmaya devam etsinler

Yeniakit Publisher
2024-05-13 13:07:00 -
Temel Kotil'den KAAN üzerinden Almanya göndermesi: Mercedes yapmaya devam etsinler

Türkiye'nin gururu KAAN'ı yerli ve milli genç mühendislerin yaptığını söyleyen Temel Kotil, Türkiye'nin bu alanda kıyaslandığı Almanya'nın yaşlandığını belirterek, "Almanlar Mercedes yapmaya devam etsin." dedi.

Türkiye, yerli ve milli savaş uçağı KAAN'ın pistten teker kesip havalanmasının gururunu yaşıyor.

2 test uçuşu yapan KAAN, başarıyla bu uçuşları tamamlarken projenin mimarları, şehir şehir gezerek halka bu tarihi başarıyı anlatıyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bu kapsamda katıldığı 'Rize Günleri' etkinliğinde hemşehrilerine projeyi anlattı, merak edilen sorulara cevap verdi.

"Almanlardan daha iyiyiz"

KAAN'ı gençlerin yaptığını söyleyen Kotil, "KAAN uçağımızı gençler yapıyor, liseliler yapıyor. Gençler bu uçağı Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Japonya'dan, hatta Güney Kore'den daha iyi yapabilir. Herhangi teknik bir konuda onlardan daha iyi olabilir. Diyeceksiniz ki Almanya bunu nasıl yapamıyor? Biz Almanya'dan nasıl daha iyi olabiliriz? Gerçekten olabiliyoruz yani, gerçekten de iyiyiz." dedi.

"Almanlar Mercedes yapmaya devam etsin"

Bu alanda sık sık kıyaslama yapılan Almanya üzerinden konuşmasına devam eden Kotil, sözlerine şöyle devam etti:
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Almanların KAAN gibi bir uçağı yok. Eurofighter daha basit bir uçak. Airbus konsorsiyumunda Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere var. Dördü bir araya gelerek yapmışlar. Biz bunun çok üstünde bir uçak yapıyoruz. Dünyadaki 4 ülkeden biriyiz.
Biz Almanya'dan neden iyi yapabiliriz?

Almanya'daki bütün mühendisler benim yaşımda. Geçmiş olsun... Mercedes yapmaya devam. Yaşlanmışlar. Ruhları da yaşlandı. Gerçek bu. Onlar Mercedes yapmaya devam etsin.

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