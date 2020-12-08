Temel Kotil Milli Muharip Uçak için tarih verdi
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacağını söyledi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TRT Radyo 1’de yayımlanan, Belma Şahaner’in hazırlayıp sunduğu "Yerli ve Milli" programına katıldı. Kotil canlı telefon bağlantısıyla katıldığı programda TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Temel Kotil, katıldığı radyo programında MMU’nun 18 Mart 2023’te hangardan çıkacağını söyledi. Hangardan çıktıktan sonra 2025’te teslim edilmesi planlanan MMU için Kotil, sertifikasyon çalışmalarının 3 yıl kadar süreceğini ifade etti.
MMU’nun göreve başlayacağı tarih olarak 2029 yılını işaret eden Prof. Dr. Temel Kotil, proje tamamlandığında, Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçak üretebilen sayılı ülkelerden biri olacağını vurguladı.
Kotil, MMU projesi bittiğinde TUSAŞ’ta savaş uçağı tasarımı konusunda tecrübeli 6000 mühendisin var olacağını dile getirdi. Söz konusu mühendislerin ise sonraki projelerde alt yapıyı oluşturacağını aktardı.