Temel Kotil duyurdu: Yerli Gökbey helikopterinin teslim tarihi belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2023 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’na 3 adet yerli ve milli GÖKBEY genel maksat helikopteri teslim edecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ tarafından yürütülen programlarda gelinen son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Temel Kotil, GÖKBEY projesi kapsamındaki TUSAŞ çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarında yeni alınan bir kararla 2021 yılı itibariyle Jandarma Genel Komutanlığı için 3 adet GÖKBEY genel maksat helikopterinin üretimine başlayacaklarını ifade etti.

2020 yılında seri üretimine başlanan GÖKBEY helikopterlerinin de 2022 yılında teslim edileceğini aktaran Temel Kotil, 2023’ten itibaren ayda iki adet yılda ise 24 adet GÖKBEY üretecek kapasiteye ulaşacaklarını aktardı.

Gökbey sertifikasyon uçuşlarında

Aralık 2020’de, 12 kişilik kapasiteye sahip olacak uçağın askeri lojistik ve ambulans helikopteri olarak kullanılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Temel Kotil, Gökbey’in kendi sınıfında birinci olacağını vurgulamıştı.

Kotil, Aralık 2020 itibariyle Gökbey’in sertifikasyon uçuşları icra ettiğini bildirmişti. Söz konusu uçuşlarda tüm şartların denendiğini aktaran Kotil, bu sürecin uzun sürdüğünü ve gerektiği takdirde sürecin 2 yıl daha uzayabileceğini ifade etmişti. Kotil, Gökbey genel maksat helikopterinin, ayda 2 adet olmak üzere, yılda 24 adet üretilmesinin planlandığını aktarmıştı.

TS1400 TUSAŞ’a teslim edildi

"İlk Millî Helikopter Motoru TEI-TS1400’ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni" kapsamında TS1400’ün ilk prototipi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)’ne teslim edildi.

Törende konuşma yapmış olan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Faruk AKŞİT, Turboşaft Motor Geliştirme Projesi (TMGP) kapsamında emeği geçen tüm TEI çalışanlarına teşekkür etmişti.

Akşit konuşmasında proje süresince karşılaşılan tüm zorluklara rağmen motorun başarıyla geliştirildiğini ve böylece motorun ilk prototipinin de TUSAŞ’a teslim edildiğini dile getirmişti. Millî motor TS1400 prototipinin TUSAŞ’a teslim töreni öncesinde ise TS1400 çekirdek motoru Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetlilerin huzurunda başarıyla tekrar test edildi idi.

TEI tarafından yürütülen Turboşaft Motor Geliştirme Projesi (TMGP) kapsamında geliştirilerek yerli GÖKBEY genel maksat helikopteri ve T129 ATAK taarruz helikopterlerine güç vermesi planlanan TS1400 geliştirme motorunun ilk çalıştırılması Ekim 2020’de gerçekleştirilmişti.

Üretilecek ilk GÖKBEY genel maksat helikopterine motoru yetiştirmek için de TEI çalışmalarına devam ediyor. Akşit, muadillerine göre çok daha güçlü bir motor geliştirdiklerini açıklamış ve TS1400 motorunun, GÖKBEY’in testlerinde kullanılan ve mevcutta T129 ATAK taarruz helikopterlerimize güç veren motordan (LHTEC-CTS800-400A, 2 adet 1014 kW) 100-150 beygir kadar fazla güç ürettiğini söylemişti.