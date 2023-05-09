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Siyaset Temel Karamollaoğlu'nun LGBT sloganı kullanmasına eleştiri!
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'nun LGBT sloganı kullanmasına eleştiri!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 22:37:00 - 2023-05-09 23:26:41

Yeniden Refah Partisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 6'lı masanın LGBT sapkınlığına ilişkin desteklerine vurgu yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, LGBT'li sapkınların sloganı, "Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek" ifadelerini kullanmasıyla başlayan videoda, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Babacan'ın sapkınlığa olan açık destekleri yer aldı.

Video, Fatih Erbakan'ın, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak elimizdeki bütün hukuki enstrümanları kullanarak gelir gelmez bu LGBT derneklerini kapatacağız." mesajı ile sona erdi.

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