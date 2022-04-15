Temel Karamollaoğlu'ndan 'mahremiyet' çıkışı! 6'lı masanın gizli kapaklı işlerini itiraf etti

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6 muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı başta olmak üzere birçok konudaki belirsizliği sürerken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan "mahremiyet" çıkışı geldi.

'Hiç mi mahremiyet olmayacak?'

Karamollaoğlu, Habertürk canlı yayınında Hülya Hökenek'e konuştu. Hökenek'in "6'lı masanın adayı neden açıklanmıyor?" sorusuna cevap veren Karamollaoğlu, "mahremiyet" ifadesini kullanarak, gizli kapaklı işler yürütüldüğünü itiraf etti.

"Bu 6'lı masayı bir araya getiren liderlerin kendi aralarında hiç mi mahremiyetleri olmayacak?" diye soran Karamollaoğlu, şunları söyledi:

Her konuyu eğer toplumun önünde konuşacaklarsa o zaman bir araya gelmelerine ihtiyaç yok. Basınla beraber ortada bir masada biz karnımızı doyururken siz de onun etrafındaki halkalarda yeyin, beraberce konuşalım. Böyle bir mantık olur mu Allah aşkına?