  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Temel Karamollaoğlu'ndan 'mahremiyet' çıkışı! 6'lı masanın gizli kapaklı işlerini itiraf etti
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan 'mahremiyet' çıkışı! 6'lı masanın gizli kapaklı işlerini itiraf etti

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 22:52:00 - 2022-04-15 22:56:54

 Yeniakit.com.tr 

6 muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı başta olmak üzere birçok konudaki belirsizliği sürerken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan "mahremiyet" çıkışı geldi.

'Hiç mi mahremiyet olmayacak?'

Karamollaoğlu, Habertürk canlı yayınında Hülya Hökenek'e konuştu. Hökenek'in "6'lı masanın adayı neden açıklanmıyor?" sorusuna cevap veren Karamollaoğlu, "mahremiyet" ifadesini kullanarak, gizli kapaklı işler yürütüldüğünü itiraf etti.

"Bu 6'lı masayı bir araya getiren liderlerin kendi aralarında hiç mi mahremiyetleri olmayacak?" diye soran Karamollaoğlu, şunları söyledi:

Her konuyu eğer toplumun önünde konuşacaklarsa o zaman bir araya gelmelerine ihtiyaç yok. Basınla beraber ortada bir masada biz karnımızı doyururken siz de onun etrafındaki halkalarda yeyin, beraberce konuşalım. Böyle bir mantık olur mu Allah aşkına?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay