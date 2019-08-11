Temel Karamollaoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması!

Sadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, güvenli bölge anlaşmasıyla ilgili olarak konuştu.

Karamollaoğlu, Balgat'taki Hamidiye Camisi'nde bayram namazını kılmasının ardından cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hükümeti hedef aldı

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu Ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Elbette 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için çok önemli bir hadise. Yani Anadolu'nun işgalden kurtulması ve devletimizin kurulması için atılan en önemli adım. Tabii yeni bazı hareketlerden bahsediliyor. Herhalde o harekatlara atıfta bulundu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir husus beni üzüyor. 'Amerika Birleşik Devletleri ile Fırat'ın doğusunda güvenli bir bölge oluşturmak için anlaşmaya vardık' dediler. Sonunda da pek de bir anlaşmanın olmadığı anlaşıldı. Bunlar hangi lisanla konuşuyorlar birbirlerine bilmiyorum. Anlaşılan araya ciddi bir tercüman lazım ki birbirlerinin ne dediklerini anlasınlar. Bir konuşma yapıyorlar, bizimkiler başka bir türkü söylüyor konuşmadan ayrılınca, öbür taraf başka bir türkü söylüyor, çok garipsedim."