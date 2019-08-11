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Temel Karamollaoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması!

Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin ABD ile 'güvenli bölge' konusunda anlaşmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

11 Ağustos 2019 Pazar 19:28
Temel Karamollaoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması!

Sadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, güvenli bölge anlaşmasıyla ilgili olarak konuştu.

Karamollaoğlu, Balgat'taki Hamidiye Camisi'nde bayram namazını kılmasının ardından cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hükümeti hedef aldı

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu Ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Elbette 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için çok önemli bir hadise. Yani Anadolu'nun işgalden kurtulması ve devletimizin kurulması için atılan en önemli adım. Tabii yeni bazı hareketlerden bahsediliyor. Herhalde o harekatlara atıfta bulundu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir husus beni üzüyor. 'Amerika Birleşik Devletleri ile Fırat'ın doğusunda güvenli bir bölge oluşturmak için anlaşmaya vardık' dediler. Sonunda da pek de bir anlaşmanın olmadığı anlaşıldı. Bunlar hangi lisanla konuşuyorlar birbirlerine bilmiyorum. Anlaşılan araya ciddi bir tercüman lazım ki birbirlerinin ne dediklerini anlasınlar. Bir konuşma yapıyorlar, bizimkiler başka bir türkü söylüyor konuşmadan ayrılınca, öbür taraf başka bir türkü söylüyor, çok garipsedim."

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 19:28
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. ABD
  4. TSK

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp23 dk önce
    Devletler arası anlaşmalar yazılı olur.Öyle bir yazılı anlaşma metni de yoksa sonucta Amerika bildigini okur. Ama bizde öyle bi dirayetli bir hükümet maalesef bu konuda kendini gösteremedi. Kurtuluş savaşında ve Kıbrıs savaşlarında bu günlere nazaran cok daha dirayetli siyasetcilerimiz Atatürk, Erbakan ve Ecevitlerimiz vardı. ABDnin ve Avrupanin yasaklarına ragmen ama Allahın izniyle muzaffer Ordumuzun aslanca hamleleriyle hakklarımızı aldık ve düşmanlarımızı maglub ettik. Reiz bile bunca acıklamalarına ragmen cark etti.Reiz millet, Ordu arkanda yakışmıyor yazık oluyor !
  • DEMİR DEMİR 40 dk önce
    Bizimkiler hep yalan söyler abd doğru söyler anlayışına sahipsiniz ortaklarınız da doğru söylerler akp kaybettirdiniz sevinin başlar yüksekte şairin dediği gibi yazıklar olsun size
  • İsaİsa46 dk önce
    Bölgeyi işgal eden Emperyalist ABD ile anlaşıp yine onların kuklalarına operasyon yapacaklarmış! Yanlış!!! Suriye rejimi ile anlaşıp tüm emperyalistleri ve kuklalarını sürmek gerekir.
  • VatandaşVatandaş49 dk önce
    Sana ne .sen git CHP işleri ile ilgilen. Kendini gündemde tutmak güya iş yapıyor.
  • Milli GörüşMilli Görüş52 dk önce
    Hocam çalışmalar nasıl gidiyor?
  • AsabiAsabi1 sa önce
    Sen alamazsın zaten ...

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