Temel Karamollaoğlu'ndan flaş açıklamalar!

İstanbul'da gazeteciler ile buluşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Necdet Gökçınar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soru - cevap şeklinde devam eden toplantıda gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevaplayan Karamollaoğlu, İBB Başkan Adayı Gökçınar'ın adaylıktan çekilmesi yönünde gelen bazı baskı ve taleplere ilişkin, "Adayımızı neden çekelim. Hadi çektik diyelim, seçmenin kime oy vereceğini kim bilebilir. Seçmen bizden adayımızı çekmemizi isteyenlerin aksine bir yaklaşım da gösterebilir. Bu tür şeyleri doğru bulmuyoruz." dedi.

"Davranışını olumlu buluyorum"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın Saadet Partisi'ne oy verenlere yönelik mesajını da değerlendirerek, "Davranışını olumlu buluyorum. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki aday çekmenin etkisi öngörülen gibi de olabilir, tersi de..." diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar da "‘Neden seçime giriyorsun?’ demek bu seçimde moda oldu. İster 100 oy alırım ister 5. Bu demokratik bir yarış değil mi?" ifadelerini kullandı.