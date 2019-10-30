Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken sözler: Bu kararı son derece haksız buluyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı iddialarına Twitter'dan tepki gösterdi.

Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamasında, ABD’nin yıllar önce Kızılderili Amerikan yerlilerine uyguladığı soykırımı hatırlattı.

İşte Karamollaoğlu'nun açıklaması:

ABD'nin Amerika yerlilerine uyguladığı soykırım dünya tarihine vesikalarla geçmiş kara bir lekedir. Kızılderililere uygulanan soykırım yıllar boyu sürdürülen kanlı bir eylem silsilesidir.

ABD bu katliamlarla da yetinmemiş milyonlarca Afrikalıyı köleleştirmiştir. Bugün bile ABD'de Afrika kökenli insanlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekte hatta ara ara polis tarafından hunharca katledilmektedir.

Soykırımı bir devlet politikası haline getiren ve dünyanın her yerinde masumların kanını akıtan ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etmesini haksız hatta son derece gülünç buluyor, bu kararı şiddetle kınıyorum.