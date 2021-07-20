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Siyaset Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Oğuzhan Asiltürk de orada
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Oğuzhan Asiltürk de orada

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kıbrıs Zaferi’nin 47’nci yıl dönümüne ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 09:20:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Oğuzhan Asiltürk de orada

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayram namazını Ankara’da Hamidiye Camii’nde kıldı. Camii çıkışı açıklama yapan Karamollaoğlu, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Bütün milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Cenabı Hak inşallah daha güzel, sağlıklı günlerde bayramı yeniden idrak etmemizi bizlere nasip eder” diye konuştu.

"Cenabı Hak o acıları bir daha göstermesin"

Temel Karamollaoğlu, Kurban Bayramı ile Kıbrıs Zaferi’nin aynı güne denk geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

– Tabi bu bayram, bu tarih bizim için başka manalar da ifade ediyor. Aynı zamanda Kıbrıs Zaferi’nin de 47’nci yıl dönümüne denk geldi. Cenabı Hak o acıları bir daha göstermesin, en büyük zaferleri nasip etsin.

"Oğuzhan Asiltürk Bey de orada"

– Bu Kıbrıs Zaferi münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ta bulunuyor. Bizim de Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk Bey de orada şu anda. Onların da ben bayramlarını tebrik ediyorum. Tabi onlar hem Kıbrıs Zaferi’ni idrak etmek hem de Kurban Bayramı’nı Kıbrıs’ta idrak etmek için oradalar.

– 20 Temmuz olarak ayrı bir özelliğimiz de var. Saadet Partimiz 20 Temmuz’da kurulmuştu. Bundan dolayı da biz Saadet Partimizin kuruluş yıl dönümünü de idrak etmiş oluyoruz. Ben bütün Saadet Partili kardeşlerimin bu kuruluş yıl dönümlerini de tebrik ediyorum. (DHA)

 

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