Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisi ve kendisine gelen eleştirilere sert tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, partisine yalan yanlış ithamlarda bulunanlara sert tepki gösterek "Ahlaksız ve müfteri insanlar bizi Ergenekon'un dinci ayağı olarak itham etmişlerdi. Bugün de hiç utanmadan aynı şekilde başka şeylerle itham ediyorlar." dedi.

Karamollaoğlu, basın toplantısına "Madımak'ta yaşanan vahşetin üzerinden yıllar geçse de acısı dinmeyecektir." sözleri başlarken "1993 yılında yaşananlar, ülkemiz üzerinde birilerinin planları olduğuna işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Gecikmiş adalet adalet değildir"

Ergenekon davasında savcının tüm sanıklar hakkında beraat vermesini de değerlendiren Karamollaoğlu, "Ergenekon davasında, ahlaksız ve müfteri insanlar bizi Ergenekon'un dinci ayağı olarak itham etmişlerdi. Bugün de hiç utanmadan aynı şekilde başka şeylerle itham ediyorlar. Gecikmiş adalet adalet değildir. Üç sene, beş sene haksız yere hapis yatanlar var." dedi.