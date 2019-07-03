0553 313 94 23

Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Ergenekon davasındaki son gelişmelere ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisi ve kendisine gelen eleştirilere sert tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, partisine yalan yanlış ithamlarda bulunanlara sert tepki gösterek "Ahlaksız ve müfteri insanlar bizi Ergenekon'un dinci ayağı olarak itham etmişlerdi. Bugün de hiç utanmadan aynı şekilde başka şeylerle itham ediyorlar." dedi.

Karamollaoğlu, basın toplantısına "Madımak'ta yaşanan vahşetin üzerinden yıllar geçse de acısı dinmeyecektir." sözleri başlarken "1993 yılında yaşananlar, ülkemiz üzerinde birilerinin planları olduğuna işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Gecikmiş adalet adalet değildir"

Ergenekon davasında savcının tüm sanıklar hakkında beraat vermesini de değerlendiren Karamollaoğlu, "Ergenekon davasında, ahlaksız ve müfteri insanlar bizi Ergenekon'un dinci ayağı olarak itham etmişlerdi. Bugün de hiç utanmadan aynı şekilde başka şeylerle itham ediyorlar. Gecikmiş adalet adalet değildir. Üç sene, beş sene haksız yere hapis yatanlar var." dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:56
  1. Saadet Partisi
  2. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB’de 3 yeni atama!
    1. İBB’de 3 yeni atama!
    2. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    3. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    4. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    5. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    6. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    7. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    8. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    9. Bitlis Belediye personeline ’Stratejik..
    10. Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni..
    11. LGS’deki başarı sevindirdi
    12. Hafter güçlerinin göçmen merkezine..
    13. "En faydalı isimler üzerinde..
    14. Salihli Belediye meclisi içkili yerler..
    15. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri..
    16. İleri teknoloji kampüsü için..
    17. Kocaeli’de akrabasını öldürerek..
    18. Kuşadası’nda plastik sandalye ve masa..
    19. Mersin’den Volkswagen’e yatırım çağrısı
    20. AK Parti'den açıklama: Teklif Meclis'e..
    21. Genetiği değiştirilmiş binlerce..
    22. Ayvalık’ta Afganistan uyruklu mülteci..
    23. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu..
    24. Oturarak voleybolda şampiyonlar belli..
    25. Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı
    26. Çocukları ile görüşmek isteyen anne..
    27. Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım’dan..
    28. Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    29. Benzin istasyonunun marketinden..
    30. Denizde boğulan polis memuru memleketi..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz