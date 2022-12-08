Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'lileri kızdıracak Hiranur Vakfı açıklaması! Kısık sesle de olsa itiraz edebildi

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Halk TV canlı yayınında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirasına ilişkin konuştu.

Karamollaoğlu, "Bunu kabul etmek mümkün değil. Çocuk iradesi yok ki. Böyle bir şey olmaz. İnancı olan bir insanın da böyle bir suçu işleyeceğine ihtimal vermiyorum. İnsanlar hata yapabilir ama ben ihtimal vermiyorum." dedi.

İftirası atılan konunun İslam'la bağdaşmayacağını belirten Temel Karamollaoğlu, CHP'li ortaklarını kızdıracak ifadeler kullandı.

Halk TV'yi tenzih etti!

Ailenin iddiaları yalanlamasına karşın, medyanın konunun üzerine önyargılarla gittiğini ifade eden Karamollaoğlu, yalanı en çok körükleyen Halk TV'ye, "Sizi tenzih ediyorum." dedi.

Karamolllaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bundan dolayı tarikatlar, Kuran kursları kapatılsın olmaz. Bundan dolayı, ne için diyorum İslam'a önyargılı baktıkları için söylüyorlar.

Aile reddediyor. Aile bundan rahatsızsa bu noktada farklı fikirler varsa özellikle tabii ben sizi tenzih ederek söylüyorum medyada bu çok dikkat çeken bir konu. Ama önyargılarla gidiliyor meselenin üzerine. Diyanet'in açıklaması da bu noktada. İslam rıza göstermez. Ben bu konunun istismara vesile edilmemesi sebebiyle gündemde tutulmamasını arzu ederim. Hem toplum hem aile rahatsız ediyor çünkü.