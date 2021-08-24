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Siyaset Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı olarak bilinen Fehmi Koru'nun akılalmaz iddialarına ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 12:50:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Bir dönem Bilderberg toplantılarına katılmasıyla gündeme gelen ve Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı olarak bilinen Fehmi Koru, muhalefetin erken seçim dayatmasının olduğu dönemde ortaya çıkarak, "Cumhur İttifakı'na da Abdullah Gül gibi biri lazım" dedi.

Bu konuyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki Tek Teke programında gündeme dair soruları yanıt verdi.

Altaylı'nın siyaset kulislerinde geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhur İttifakı'na cumhurbaşkanı adayı olacağına dair iddialar hakkındaki sorusunu cevaplayan Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a ihanetini ön plana çıkardı ve bunun imkansız olduğunu söyledi.

İşte o açıklamalar:

"Ben bunu zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Sayın Erdoğan ile Sayın Gül'ün arası bu kadar açılmışken Sayın Erdoğan'ın kendi yerine Sayın Gül'ü düşüneceğini zannetmiyorum. Erdoğan'ın Abdullah Gül Bey'e karşı güveni sarsılmış güveni yok...İkincisi böyle bir teklif olsa Abdullah Bey kabul eder mi? Bu bakımdan her iki yönden de riskli ve düşünülmesi gerek bir karar var. "

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Yorumlar

BK

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