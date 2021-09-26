Temel Karamollaoğlu övgüler yağdırdı: Selçuk Bayraktar'ı taktir ediyorum

Yeniakit.com.tr

Bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, son gününde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından ziyaret edildi.

'Selçuk Bayraktar'a özellikle teşekkür ediyorum'

Ziyareti twitter hesabından duyuran Karamollaoğlu, "Teknofest'e yaptığım ziyaret süresince bana ve arkadaşlarıma bizzat refakat eden sayın Selcuk Bayraktar’a özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Bayraktar'ı taktir ettiğini vurgulayan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Ziyaretim esnasında bir taraftan kendi çalışmaları hakkında bizleri bilgilendirirken diğer taraftan da projelerini tanıtan gençlerle görüşerek onları yüreklendirmesini takdirle karşıladım. Hiç şüphesiz ki ülkemizin böylesine kabiliyetli gençlere çok ihtiyacı var.