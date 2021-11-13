Temel Karamollaoğlu İmam Hatip okullarını hedef aldı! 'Torunlarım yanlışları görünce bıraktı'

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken bir "İmam Hatip" çıkışı geldi. Karar'a konuşan Karamollaoğlu, "Torunlarım, bir kısım yanlış uygulamalar yüzünden İmam Hatip'i bıraktı." dedi.

Utanmadan bir de söyledi!

Siyasi bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, sözü İmam Hatip okullarına getiren Karamollaoğlu, "Biz inancımızı bazı ibadetlere ve geleneklere hapsettik ama adalet, hoşgörü, liyakat, fikir, düşünme bunlardan uzaklaşıldı. Benim bu çıkışıma İslam'a karşı tavır sergiliyor diyenler oldu. Ben İslamcı değilim Müslüman'ım." dedi.

Programda, 'Gittikleri okullarda da yanlış yok muydu? Var ise orayı neden bırakmadılar?' diye sorulmadı

"Torunlarım bir kısmı yanlış uygulamalar yüzünden İmam Hatip'i bıraktı." diyerek İmam Hatip okullarını hedef alan Temel Karamollaoğlu, dindar nesiller yetiştiren İmam Hatip okulları hakkında çirkin değerlendirmeler yaptı:

Diğer liseler Müslüman mı yetiştiriyor?

İmam Hatip haricindeki diğer bütün liseler Müslüman nesiller yetiştirmeyi misyon edinmiş gibi konuşan Karamollaoğlu, "Bir yerde uygulama farklı söylem farklı ise, adaletten bahsedip zulmederseniz, o insan ben Müslüman değilim diyor. Esas sıkıntı burada." ifadelerini kullandı.