0553 313 94 23

Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır annelerine destek verdi

HDP'nin kapısına dayanan Diyarbakır anneleri ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Annelerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:33
Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır annelerine destek verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır'daki annelerle ilgili açıklama yaptı. Karamollaoğlu; "Annelerin bu duruşlarının karşılık bulmasını temenni ediyor, annelerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hicri takvime göre muharrem ayının içinde bulunulduğunu anımsatan Karamollaoğlu, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişinin Aşure Günü'nde acımasızca katledildiğini söyledi.

İslam coğrafyasının bugün de Kerbela'ya dönüştüğünü, her gün binlerce masum insanın kanının akıtıldığını ifade etti. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da zalimlerin ve kan dökenlerin hiçbir zaman hayırla anılmayacağını vurgulayan Karamollaoğlu, dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül 2001 saldırılarının İslam dünyasının Kerbela'ya döndüren önemli hadiselerden olduğunu kaydetti.

Annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

Karamollaoğlu, demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçtiğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu tür kalkışma ile bir daha karşılaşmaması temennisinde bulundu. Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eyleminin devam ettiğine işaret eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"12 Eylül demek aslında o zaman içinde anaların çocuklarından koparılması demekti. Kimi gencimiz işkencede, kimi gencimiz darağacında can verdi. Bugün hala akıbeti meçhul olanlar var. Türkiye ne yazık ki yıllar boyu anaların yüreklerinde acının yoğun olduğu bir ülke durumunda. İşte bunun son örneği, Diyarbakır'da kaçırılan evlatları için eylem yapan anneler. Bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir. Bu sebeple Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden annelerin bu duruşlarının karşılık bulmasını temenni ediyor, annelerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Annelerinin acısını yürekten paylaşıyorum

Karamollaoğlu, "Diyarbakır annelerinin acısını da cumartesi annelerinin acısını da yürekten paylaşıyorum. Şairin dediği gibi, 'Ben öyle bilirim ki yaşamak, berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmak'. Bu duygu ve düşüncelerle evlatlarının akıbeti için mücadele eden bütün anneleri saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:33
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Diyarbakır
  3. Saadet Partisi
  4. Hazreti Muhammed
  5. Hazreti Hüseyin
  6. Kerbela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ’Denizler Yaşam Dolsun’ projesiyle Marmara Denizi’nde mercan nakli gerçekleştiriyor
    1. ’Denizler Yaşam Dolsun’ projesiyle..
    2. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    3. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    4. Bulancak İskelesi’nde intihar
    5. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    6. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    7. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    8. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    9. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    10. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    11. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    12. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    13. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    14. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    15. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    16. Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi
    17. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    18. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    19. TCMB döviz kurları
    20. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    21. Kartal'da market soygunu!
    22. Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu
    23. Yozgatlılar Federasyonu’ndan Başkan..
    24. Mısır’da Müslüman Kardeşler’in 11..
    25. ABD'li komutanlar Akçakale'de
    26. EURO 2020 yolunda puan durumları!..
    27. Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü..
    28. Pamukkale Belediyespor Kayhan’a emanet
    29. Sanatçılardan oturma eylemi yapan..
    30. ABD'de elektronik sigara kaynaklı..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...