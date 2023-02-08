Temel Karamollaoğlu deprem acısını böyle kullandı! Artık susun...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde siyaset yapması, CHP'ye yakın kanalların insanlara yardımcı olarak huzur, birlik ve beraberliğe hizmet etmek yerine, deprem bölgesinde iktidarı hedef alacak açıklar aramalarından sonra, bir çıkış da Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Devlet tüm imkanları ile 10 ilde eş zamanlı şekilde var olarak yaraları sarmaya çabalarken, Karamollaoğlu, vatandaşın kendilerine "artık susun" dediği sözlerle iktidarı hedef aldı.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

En basit işleri bile talimatla yapan bakanlara, milletvekillerine ve bürokratlara da lütfen talimat verin. Artık sussunlar ve sadece işlerini yapsınlar. Laf yetiştirmeye çalışacaklarına, insanlarımızın taleplerini karşılamaya çalışsınlar. Vinç lazım, iş makinesi lazım, ekmek lazım, su lazım, yakıt lazım ve hepsi acil. Ara sokaklar, küçük mahalleler ve köyler hâlâ ulaşılmayı bekliyor. Bölgeden öncelikle kadın, çocuk ve yaşlıların acilen tahliye edilmesi gerekiyor.