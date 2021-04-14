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Siyaset Temel Karamollaoğlu: Bu ücrete zam yapılmasını teklif ediyoruz
Siyaset

Temel Karamollaoğlu: Bu ücrete zam yapılmasını teklif ediyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, emeklilere verilen emekli ikramiyesine zam yapılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:48:00 -
Temel Karamollaoğlu: Bu ücrete zam yapılmasını teklif ediyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümete, bu sene Kovid-19'un getirdiği sıkıntıları da dikkate alarak, emeklilere en az yüzde 50 civarında zam, mümkünse 1500 liralık bir bayram ikramiyesi vermesini teklif ediyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Dünyada açlığın arttığına dikkati çeken Karamollaoğlu, "Günde 25 bin, yılda 10 milyon insan ne yazık ki açlıktan vefat ediyor. Bizler, her şeyden önce böyle bir sorumluluğumuzun olduğunu idrak etmek zorundayız ve yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmek için de ciddi bir gayretin içine girmek zorundayız." diye konuştu.

Ramazanın, paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada da önümüze ister istemez geçim meselesi çıkıyor. Geçim İttifakını sadece siyasilerin değil, toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek yapmak mecburiyetindeyiz. Toplumun çok az bir kesimi istisna edilirse geriye kalanlar ciddi manada geçim sıkıntısı çekiyor. Esnafımız, işçimiz, memurumuz, emeklimiz, çiftçimiz, engellimiz, kadınımız ve erkeğimiz dertli. İşsizin halini soran bile yok. Bu yüzden ramazan ayını bu dertlerimizin en yoğun şekilde görüşüldüğü, konuşulduğu bir ay olarak görmek istiyoruz."

Emekli ikramiyesi

 

Emeklilere 2018'den bu yana 1000 liralık ikramiye verildiğini anımsatan Karamollaoğlu, artık bu 1000 liranın hükmünün kalmadığını söyledi.

Üç yıllık enflasyona rağmen emeklilere verilen ikramiyede herhangi bir artış yapılmadığını hatırlatan Karamollaoğlu, "Hükümete, bu sene Kovid-19'un getirdiği sıkıntıları da dikkate alarak, emeklilere en az yüzde 50 civarında zam, mümkünse 1500 liralık bir bayram ikramiyesi vermesini teklif ediyoruz. Böyle bir ikramiye, emeklilerimizi tahminlerin de ötesinde memnun edecektir. Biz, iktidarın bu teklifimizi dikkate almasını arzu ediyoruz." görüşünü paylaştı.

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Yorumlar

Dallı

SEN DE EMEKLİ SİN GALİBA.MEMLEKET BU HALDEYKEN.ZATEN 2000 TL YILLIK BAZDA HERKESE 166 TL FARK GETİRİYOR MAAŞLARA.VERMEYEBİLİLERDE.
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GokTurk

Bekara kari bisamasi kolay,Oturdugun yerde ara sira cirtlak ses cikariyorsun cok guzel 
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