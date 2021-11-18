Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken 'faiz-alkol' kıyaslaması! 'Alkolik adama alkolü yasaklayamazsınız'

Yeniakit.com.tr

Haber Global canlı yayınında konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına "alkol" benzetmesi ile cevap verdi.

Program moderatörü Senem Toluay Ilgaz, Karamollaoğlu'na "Sizin açıklamalarınızdan yola çıkarak, bu hatada ısrarın, bu inadın sebebi ne olabilir? Sizin değerlendirmenizden de anlıyoruz ki bugünkü faiz indirim kararını hatalı buldunuz, değil mi?" sorusunu yöneltti.

'Alkolik bir adama alkolü yasaklayamazsınız'

Faiz indirim kararını "alkolizm" ile kıyaslayan Karamollaoğlu, şu cevabı verdi:

"Siz eğer 'faiz' üzerine inşa edilmiş sistemi sadece bir noktasından tutup, 'Ben bundan sonra faizsiz bir sisteme geçeceğim' diyerek değiştirmeye kalkarsanız.. Tabiri caizse alkolik olan bir adama, alkol komasına giren bir insana doktor bütünü ile alkolü yasaklamaz. Yasaklayamaz ki. Komaya girmiş adam. Vücudun alkole ihtiyacı var. Orada alkol iyi, kötü tartışmasına giremezsiniz."