Akşam Yazarı Kurtuluş Tayiz bugünkü 'Temel Bey ve Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız' başlıklı yazısında 6'lı masanın karanlık geleceğine ışık tuttu. Çatlak seslerin yükseldiği ve yakın gelecekte dağılması beklenen ittifak için. tayiz, 'Karamollaoğlu'nun "6'lı masanın eskisi gibi bir önemi kalmadı" sözlerinin hedefinde masayı kuran isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu ortada' dedi. Tayiz yazısında 6'lı masanın bay diktatörü için de 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçen adayları tek tek elemesi; medyada bu isimlere yönelik operasyonlar gerçekleştirerek kendini tek isim, tek seçenek olarak 6'lı masaya dayatması Saadet, İYİ Parti, DEVA'da büyük bir rahatsızlığa yol açıyor.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "6'lı masanın eskisi gibi bir önemi kalmadı" sözleri, kamuoyunda daha çok bir umutsuzluk belirtisi olarak yorumlandı. Yine Meral Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı olamam, çünkü kadınım" sözlerine pek anlam verilemedi. Ancak gerek Akşener gerek Karamollaoğlu kendi çaplarında "siyaset kurdu" sayılabilir. Rastgele, boşa konuşmazlar. Her iki isim de 6'lı masadaki son durumdan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan duyulan bir memnuniyetsizliği dışa vuruyorlar.

Nitekim Karamollaoğlu'nun "6'lı masanın eskisi gibi bir önemi kalmadı" sözlerinin hedefinde masayı kuran isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu ortada.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını her geçen gün biraz daha şekillendirmesi ve somut hale getirmesi 6'lı masadaki rahatsızlıkları da artırıyor. Masadan "hani adayı beraber belirleyecektik" itirazları yükseliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçen adayları tek tek elemesi; medyada bu isimlere yönelik operasyonlar gerçekleştirerek kendini tek isim, tek seçenek olarak 6'lı masaya dayatması Saadet, İYİ Parti, DEVA'da büyük bir rahatsızlığa yol açıyor.

6'lı masa aslında birbirini kullanma üzerine kuruldu. Saadet cephesi ve DEVA, CHP'yi kullanarak Gül'ü yeniden cumhurbaşkanı adayı olarak ittifaka monte etme arzusundaydı. İYİ Parti ve Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu'nu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmayı umuyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı ise kendisini 6'lı masadan aday olarak çıkarma üzerineydi.

Abdullah Gül'ün son çıkışıyla 6'lı masaya göz kırpması Saadet ve DEVA Partisi'nin masadaki elini güçlendirmeye dönüktü. Kılıçdaroğlu'nu aday yapmamak için aday çeşitliliği üretmeye başladılar.

Kılıçdaroğlu'nu kullanmayı uman ekibin şimdi Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığı ve kendi adaylığına payanda yapılmaya çalışıldığı ortaya çıkınca işin rengi değişti. Ve birden "6'lı masa önemini kaybetmeye" başladı!

Meral Akşener'in basına yansıyan memnuniyetsizliğinin arkasında bu var. Temel Karamollaoğlu'nun da "ya, bildiğiniz gibi değil, 6'lı masanın eskisi kadar önemi kalmadı" demesi benzer bir memnuniyetsizliğin yansıması.