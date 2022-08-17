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Siyaset 'Temel Bey ve Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız'
Siyaset

'Temel Bey ve Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız'

Akşam Yazarı Kurtuluş Tayiz bugünkü yazısında 6'lı masanın karanlık geleceğine ışık tuttu. Çatlak seslerin yükseldiği ve yakın gelecekte dağılması beklenen ittifak için. tayiz, 'Karamollaoğlu'nun "6'lı masanın eskisi gibi bir önemi kalmadı" sözlerinin hedefinde masayı kuran isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu ortada' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 09:40:00 -
'Temel Bey ve Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız'

Akşam Yazarı Kurtuluş Tayiz bugünkü 'Temel Bey ve Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız' başlıklı yazısında 6'lı masanın karanlık geleceğine ışık tuttu. Çatlak seslerin yükseldiği ve yakın gelecekte dağılması beklenen ittifak için. tayiz, 'Karamollaoğlu'nun "6'lı masanın eskisi gibi bir önemi kalmadı" sözlerinin hedefinde masayı kuran isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu ortada' dedi. Tayiz yazısında 6'lı masanın bay diktatörü için de 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçen adayları tek tek elemesi; medyada bu isimlere yönelik operasyonlar gerçekleştirerek kendini tek isim, tek seçenek olarak 6'lı masaya dayatması Saadet, İYİ Parti, DEVA'da büyük bir rahatsızlığa yol açıyor.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "6'lı masanın eskisi gibi bir önemi kalmadı" sözleri, kamuoyunda daha çok bir umutsuzluk belirtisi olarak yorumlandı. Yine Meral Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı olamam, çünkü kadınım" sözlerine pek anlam verilemedi. Ancak gerek Akşener gerek Karamollaoğlu kendi çaplarında "siyaset kurdu" sayılabilir. Rastgele, boşa konuşmazlar. Her iki isim de 6'lı masadaki son durumdan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan duyulan bir memnuniyetsizliği dışa vuruyorlar.

Nitekim Karamollaoğlu'nun "6'lı masanın eskisi gibi bir önemi kalmadı" sözlerinin hedefinde masayı kuran isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu ortada.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını her geçen gün biraz daha şekillendirmesi ve somut hale getirmesi 6'lı masadaki rahatsızlıkları da artırıyor. Masadan "hani adayı beraber belirleyecektik" itirazları yükseliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçen adayları tek tek elemesi; medyada bu isimlere yönelik operasyonlar gerçekleştirerek kendini tek isim, tek seçenek olarak 6'lı masaya dayatması Saadet, İYİ Parti, DEVA'da büyük bir rahatsızlığa yol açıyor.

6'lı masa aslında birbirini kullanma üzerine kuruldu. Saadet cephesi ve DEVA, CHP'yi kullanarak Gül'ü yeniden cumhurbaşkanı adayı olarak ittifaka monte etme arzusundaydı. İYİ Parti ve Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu'nu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmayı umuyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı ise kendisini 6'lı masadan aday olarak çıkarma üzerineydi.

Abdullah Gül'ün son çıkışıyla 6'lı masaya göz kırpması Saadet ve DEVA Partisi'nin masadaki elini güçlendirmeye dönüktü. Kılıçdaroğlu'nu aday yapmamak için aday çeşitliliği üretmeye başladılar.

Kılıçdaroğlu'nu kullanmayı uman ekibin şimdi Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığı ve kendi adaylığına payanda yapılmaya çalışıldığı ortaya çıkınca işin rengi değişti. Ve birden "6'lı masa önemini kaybetmeye" başladı!

Meral Akşener'in basına yansıyan memnuniyetsizliğinin arkasında bu var. Temel Karamollaoğlu'nun da "ya, bildiğiniz gibi değil, 6'lı masanın eskisi kadar önemi kalmadı" demesi benzer bir memnuniyetsizliğin yansıması.

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Yorumlar

Engin

Fetö kemali aday yapmaz... Başkan olursa fetöyü satma ihtimali olabilir sonuçta chp..... O yüzden kendine yakın bir aday ister.. Kemal onlara yajkın gözüküyor ama ddğişme ihtimali var chp tabanı yüzünden

Millet

Anlatalım kardeşim, olan biten odur ki, ka mal herkesi kullanıyor, fetöcü iblisleri muhafazakarların ahmak olanlarını, gerçek sosyal demokratları, ulusalcıların gevşeklerini ve cümle kafir ve kafir uşaklarını kullanıyor. Ne için kullanıyor, kendi mezhep mensuplarını chpkk iktidarında tutmak için kullanıyor. Şimdilik aday olacakmış gibi yapıp kendisine karşı bir kitle oluşturuyor, sen aday olma kaybedersin, sen şu mezhepçi sin, olmaz kaybedersin diyen, kendilerinden bir karşı cephe oluşturuyor. Bu arada imamın oğlunu bitirdi, diz çöktürdü fakat onu da temelli atmıyor, vapurda kaptan şapkaları falan, yani elinin altında hazır olsun. Tıpkı gel bakalım Muharrem gibi. Ka mal aslında aday olduğunda kaybedeceğini bilir ve aday olmaz. Pekiyi neden olacakmış gibi yapıyor, el cevap, son anda madem benim olmamı istemiyorsunuz gel bakalım Ekrem deyip onu aday gösterecek ve Ekremin seçilmemesi için çalışacak hatta Reisin seçilmesi için el altından, mutlak itaatçi mezhepçi kitlesine, Reise oy verdirecek. Ekrem seçimi kaybedince de işte adayınız kaybetti, ben aday olsa idim kazanırdım deyip, chpkk nın başında kalmaya devam edecek. Unutmayın seçimin sonucunu yüzde üç belirler, ka malın mezhepçi kitlesinin oy oranıdır yüzde üç. İşte bu oy oranı ka malı seçtirmeye yetmez ama, ka malın istediğini SEÇTİRMEMEYE yeter. Chp iktidarı Türkiyede çok önemli bir iktidardır, bir çok imkanları vardır, İşte ka mal ve mezhepçi kitlesi bu iktidarı kaybetmek istemezler, zira gelebilecekleri en önemli bir iktidarı fetö itleri ve ve onların sahibi kafirler sayesinde ele geçirdiler ve bundan vazgeçmezler. Gerçek chp li arkadaşlar, ilçelerinde illerinde, ka malın belirlediği yönetimlerin başkanların, vekillerin mezheplerine bir baksınlar. Chpkk nın bir mezhep eline geçtiğini ben söylemiyorum, chpkk dan ayrılan İzmir millet vekilleri teğmen söylüyor. Ka malın aklına gelen şeytanın aklına gelmez.
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