Temel bey neler diyorsunuz öyle? Karamollaoğlu’ndan akla zarar açıklamalar

Karamollaoğlu, canlı yayında "Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı, AK Parti attı. Suriye kan gölüne döndü" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Göç politikasına dair yorum yapan Temel Karamollaoğlu, Suriye'de meydana gelen iç karışıklıkları Türkiye'nin başlattığını ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.

Burada gündemdeki sorunlara değinen Karamollaoğlu, göçe ve göç politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı"

Suriye'deki iç karışıklığıTürkiye'nin çıkardığını öne süren Karamollaoğlu, "Maalesef Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı, AK Parti iktidarı attı." dedi.

Suriye'nin kan gölüne döndüğünü ifade eden Karamollaoğlu, "Bunu hiçbir zaman tasvip etmedik biz ve Suriye kan gölüne döndü. 30 milyon Suriyelinin yarısı memleketinde yer değiştirdi, 15 milyonu." ifadelerini kullandı.

"Büyük kısmı kendi memleketlerine dönmek ister"

Suriyelilerin büyük bir kısmının kendi ülkesine dönmek isteyeceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Elbette bu problemlerin çözülmesi icap eder. Türkiye doğru karar verip, 'Biz Suriye sorununu çözeceğiz, gerekli adımları atacağız' derse, adımlar atılabilir. Büyük kısmı kendi memleketlerine dönmek ister. İktidarın hakim olduğu bölgede buraya göç eden Suriyeli varsa aynı yere dönmesini beklemek büyük risk barındırır. İhtiyatlı hareket etmenin faydası vardır diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.