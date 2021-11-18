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Siyaset Temel Bey, "hepsi yalan"a içerlemiş
Siyaset

Temel Bey, "hepsi yalan"a içerlemiş

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Temel Bey'in yaptığımız görüşmeye ilişkin anlattıkları yüzde 50+1 kısmı hariç hepsi yalan" açıklamasına cevap verdi. Karamollaoğlu, "Şahsen hem şaşırdım hem de üzüldüm. Çok üzüntü verici bir durum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 11:25:00 -
Temel Bey, "hepsi yalan"a içerlemiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Beştepe'de yaptığı görüşmenin ardından tartışmalar devam ediyor.

Karamollaoğlu'nun Beştepe'deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel Bey’in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50+1 açıklaması. Bunun dışındaki açıklamalarından dolayı maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede iki kişiydik. Sadece Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, ancak bu sakıt oldu" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu Sputnik Türkiye Radyosu'nda yaptığı konuşmada yanıt verdi. Karamollaoğlu, "Ben konuşmadan hemen sonra 'Dostane bir görüşme oldu. Her noktada anlaşmamak üzere anlaştık' dedim. Birçok konuya temas ettik. Sayın Erdoğan'ın '50+1 hariç hiçbirisi doğru değil'... Ne söylemişim de doğru değil? Son derece şaşırdım ve üzüldüm" diyerek tepkisini gösterdi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Beştepe’de kabul etmişti. 2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Karamollaoğlu, şunları aktarmıştı: "Erdoğan sistemi 'istikrar' için savundu, sadece '50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık' dedi. Aksaklıkları da ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı, ekonomik yönden de dış politikadaki gelişmeler yönünden de her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde. Hiç problem görmüyor kendisi. Ben dedim ki, 'Size gelen bilgilerde en azından yanlışlıklar, farklılıklar olabilir.' O aynı kanaatte değil. Ülkede ekonomide de problemlerin olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyince, ‘Bunlar abartılıyor' karşılığını verdi.” 

 

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