  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail Yüksek Mahkemesi'nden kritik karar
Filistin Devlet Başkanı Abbas ABD heyetiyle görüştü
TEM'e düşen yüksek gerilim kablosu trafiği durdurdu
Neslinin tükendiği duyurulan kuş türü Singapur'da görüldü
Gündem TEM'e düşen yüksek gerilim kablosu trafiği durdurdu
Gündem

TEM'e düşen yüksek gerilim kablosu trafiği durdurdu

Kağıthane'de yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyolu'na düştü. Trafik her iki yönde de yarım saat durdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 04:56:00 -
TEM'e düşen yüksek gerilim kablosu trafiği durdurdu

Olay saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde yaşandı. Yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyoluna düştü. Herhangi bir kaza ve yaralanma yaşanmazken sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, karayolları ve elektrik ekipleri sevk edildi. Trafik Ankara ve Edirne istikametlerinde durduruldu. Ekipler, kopan kablodaki elektriğin kesilmesinin ardından otoyola düşen kabloyu kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay