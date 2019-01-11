0553 313 94 23

TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolu Halkalı mevki'inde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.

11 Ocak 2019 Cuma 10:01
TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolu Halkalı mevki'inde bir araç önünde seyir eden başka bir araca arkadan çarptı. Bu sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç daha duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

Durumu gören vatandaşlar hemen kaza yapan araçlardaki vatandaşların yardımına koşarken kaza polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrasında TEM otoyolu Edirne istikametinde ise uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kaza dolayısıyla bir süre iki şerit trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu açmak için büyük uğraş verdi. Olay yerine gelen çekiciler vasıtasıyla araçların çekilmesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:01
  1. Edirne
  2. trafik kazası
  3. TEM kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas buz tuttu!
    1. Sivas buz tuttu!
    2. Bakan Selçuk İŞKUR'un istihdam..
    3. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    5. FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına..
    6. Voleybol: Haftanın programı
    7. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    8. Efes Antik Kenti Hakkında merak..
    9. AK Parti Akçaabat belediye başkan..
    10. Doğu Anadolu'da soğuk hava
    11. Ekonomi için kritik veriler açıklandı
    12. Akılalmaz olay! Kendini öldü diye..
    13. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan..
    14. Taşeron zam son dakika 2019
    15. Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon..
    16. Kırımlı: Tarihimizi tuvale taşımayı..
    17. TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma..
    18. Borsa güne yükselişle başladı
    19. Dolar/TL, 5,4410 seviyesinde işlem..
    20. Taşeron işçi maaşları 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...