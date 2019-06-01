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TEM'de trafik durma noktasına geldi!

9 günlük bayram tatilini memleketinde geçirmek üzere İstanbul'dan çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde trafiği durma noktasına getirdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:57
TEM'de trafik durma noktasına geldi!

Dün mesai saati sonrası başlayan trafik çilesinde oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araçlar havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı’ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün mesai saatinden sonra yola çıkınca TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu arttı.

  

Dün gece ilerleyen saatlerde daha da artan yoğunluk bugün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde durma noktasına geldi.

İstanbul’dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde sıkışan trafikte adım adım ilerleyeme çalışıyor. Araçların trafikte zorla ilerlediği anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sıkışan trafikte kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları halinde tatilcilerin ilerleme çabaları görünüyor. Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi düşünülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:57
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. trafik
  5. TEM trafik

YORUM YAZ

  • turkturk2 sa önce
    BU MANZARAYA IYI BAKIN. BAKIN KI TURKIYEDE NE BENZIN PAHALI NE GAZ PAHALI NE HAYAT PAHALI.NE ISSIZLIK VAR. BU MANZARA TURKIYENIN BIR CENNET OLDUGUN UGOSTERIYOR.. YAPTIKLARI SOYLEDIKLERI BIRBIRINI TUTMUYOR ISYOK EKMEK YOK DIYEN AGLAYAN YALAN SOYLUYOR BU ANZARA HERSEYI ANLATIYOR YAZIK SADECE.. AMA OLMEDEN EVINIZE GERI DONUN
  • bozerenbozeren2 sa önce
    yolun dönüş tarafından bir şeridin de gidiş yönüne verilmesi gerektiğini bu memleketin "trafik idarecileri!" görmüyor mu??!
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu2 sa önce
    Petrol ülkesiyiz nasıl olsa. Benzin mazot bedava yak yakabildiğin kadar. Sonra bu ülkede kriz var. Kriz mi keriz mi var bakın görüntülere anlarsınız.

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