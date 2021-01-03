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Aktüel TEM'de feci kaza! Motosiklet otomobile saplandı
Aktüel

TEM'de feci kaza! Motosiklet otomobile saplandı

İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu'nda sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü savrularak olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin otomobilin önüne saplandığı ve yaklaşık 200 metre bu şekilde gittiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:31:00 -
TEM'de feci kaza! Motosiklet otomobile saplandı

Kaza saat 08.30 sıralarında TEM Ispartakule Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 34 DFE 683 plakalı otomobili kullanan M.B. isimli sürücü bir motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet otomobilin önüne saplanırken, motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle savrularak yola düştü. Otomobil yaklaşık 200 metre sonra durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen 112 ekipleri henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik Edirne istikametinde tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri zaman zaman trafiği tamamen durdurarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset ve kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

 

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