TEM'de 8 araç birbirine girdi! Kaza anı kameralara böyle yansıdı
Marmara Bölgesi yoğun kar yağışın etkisi altındayken kar nedeniyle kayganlaşan TEM Otoyolu'nda zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 8 aracın karıştığı kaza anı kameralara böyle yansıdı.
Marmara Bölgesi'ni 14 Şubat'tan bu yana etkisi altına alan kar yağışı, İstanbul ve çevresinde de yoğunluğunu sürdürüyor.
Bu sabah saatlerinde TEM otoyolu Körfez ilçesi geçişinde yoğun kar yağışı sebebiyle otomobil, servis minibüsü, tır ve kamyonlar birbirine girdi.
8 araç kazaya karıştı
8 aracın karıştığı kazada araç içinde bulunanlardan bazıları yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.
Kaza anı kamerada
TEM Ankara istikametini trafiğe kapatan kaza anı, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayganlaşan yolda duramayan kamyonun tıra çarpma anı, saniye saniye kaydedildi.