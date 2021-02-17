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Yerel TEM'de 8 araç birbirine girdi! Kaza anı kameralara böyle yansıdı
Yerel

TEM'de 8 araç birbirine girdi! Kaza anı kameralara böyle yansıdı

Marmara Bölgesi yoğun kar yağışın etkisi altındayken kar nedeniyle kayganlaşan TEM Otoyolu'nda zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 8 aracın karıştığı kaza anı kameralara böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 13:30:00 -

Marmara Bölgesi'ni 14 Şubat'tan bu yana etkisi altına alan kar yağışı, İstanbul ve çevresinde de yoğunluğunu sürdürüyor.

Bu sabah saatlerinde TEM otoyolu Körfez ilçesi geçişinde yoğun kar yağışı sebebiyle otomobil, servis minibüsü, tır ve kamyonlar birbirine girdi.

8 araç kazaya karıştı

8 aracın karıştığı kazada araç içinde bulunanlardan bazıları yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

Kaza anı kamerada

TEM Ankara istikametini trafiğe kapatan kaza anı, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayganlaşan yolda duramayan kamyonun tıra çarpma anı, saniye saniye kaydedildi.

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Ekrem e bu kadar oy verilirse sonuç bu olur. Oysa Binali " çaldılar" demişti ama, nedense mazbatayı verdiler.
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