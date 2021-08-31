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Temaslı yolcu denetimde yakalandı

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs denetimlerinde, temaslı olduğu halde başkasına ait HES kodu ile otobüs bileti aldığı belirlenen kadın yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 22:59:00 -
Temaslı yolcu denetimde yakalandı

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, temaslı olduğu halde başkasına ait HES kodu ile otobüs bileti aldığı belirlenen kadın yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, Kırşehir'den Ankara'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu ve kimlik sorgulamasında, yolculardan Ö.U.K'nin (19) temaslı olduğunu ve başka birine ait HES kodu ile bilet aldığını belirleyen ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulanan Ö.U.K. yurda yerleştirildi.

Ekipler, otobüs firmasına da 4 bin 50 lira idari ceza kesti.

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