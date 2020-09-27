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Aktüel TEMAD Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:
Aktüel

TEMAD Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:

"Ermenistan haksız yere işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal çıkmalıdır. İşgalci Ermenilere karşı topraklarını savunan kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanında ve desteğindeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:22:33 -
TEMAD Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı:

ANKARA (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı.

TEMAD Genel Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan'ın, bölgedeki barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha gösterdiği belirtildi.

Türk milletinin dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın, "iki devlet, tek millet” anlayışıyla her zaman ve her koşulda Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve sınırdaki saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan haksız yere işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal çıkmalıdır. İşgalci Ermenilere karşı topraklarını savunan kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanında ve desteğindeyiz." ifadelerine yer verildi.


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