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Yerel TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü park halindeki minibüse çarptı
Yerel

TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü park halindeki minibüse çarptı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 06:59:00 -

Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü kontrolden çıkarak emniyet şeridinde bulunan park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay saat 01.15 sularında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 HO 2921 plakalı İETT otobüsü, içerisine 34 FDZ 256 plakalı motosikletin yüklendiği 34 AZ 9485 plakalı minibüse arkadan çarptı. Motosikletin arıza yaptığı için minibüse yüklendiği öğrenildi.

Kaza sonucu minibüs sürücüsü Cemalettin Akpınar ve motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Ergenç yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu sonucu TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı otoyolda tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle yola dağılan araçların cam kırıklarını tazyikli suyla temizlerken karayolları ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

 

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