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Tellioğlu’ndan Sanayi çıkarması

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında pazartesi gününden bu yana Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

08 Mart 2019 Cuma 09:01
Tellioğlu’ndan Sanayi çıkarması

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında pazartesi gününden bu yana Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelmeye devam ediyor. 1000’in üzerinde iş yerini ziyaret eden Levent Tellioğlu tüm esnafla el sıkışarak dertlerini sorunlarını dinledi.


Aynı zamanda Küçük Sanayi Sitesi esnafı olan Millet İttifakı Karesi Belediyesi 2.sıra Meclis üyesi adayı Metin Özpınar ile birlikte esnafları gezen Levent Tellioğlu sanayi esnafının desteğini daha fazla arkasında hissediyor. Levent Tellioğlu ve Metin Özpınar’ın birlik beraberlik içinde sanayi esnafını ziyaret etmesi adaylık sürecinde yaşanan gelişmelerin ve sonrasında ortaya atılan polemiklerinde önüne geçti.


Karesi İlçe örgütü ve İYİ Parti Karesi ilçe teşkilatı ile birlikte sanayide çalışmalarını sürdüren Levent Tellioğlu, dünkü ziyaretleri sırasında Regaip kandili nedeniyle hem esnafın kandilini kutladı hem de kandil simidi ikram etti.


Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu Küçük Sanayi Sitesi ziyaretlerinde esnafın gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederken sanayici esnafın daha çok üretip daha çok kazandığı bir Karesi için mücadele edeceklerini söyledi.


Ekonomide yaşanan problemlerin farkında olduklarını belirten Levent Tellioğlu Küçük Sanayi Sitesi esnafının desteklenmesi için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini belirtti. Tellioğlu; “Esnafımızın emekçi kardeşlerimizin işçilerimizin hangi şartlar altında üretmeye, kazanmaya çalıştığının bilincindeyiz. Eğer görev almak nasip olursa 1 Nisan’dan itibaren Küçüksan’a da bahar gelecek. Özellikle esnafımızın daha çok üretip daha çok kazanmasını istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalar yapacağız. Sanayicimizin sıkıntılarını bilen buranın esnafı olan ve meclis üyesi adayımız olan Metin Özpınar arkadaşımız ile bu konuda istişareler ediyoruz. İnşallah Küçüksan esnafımızın da desteğiyle göreve gelirsek ekonomik anlamda esnafımızın rahatlaması içinde mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:01
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