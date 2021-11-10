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Kadın - Aile Telli şakşuka tarifi, nasıl yapılır? Kolay Telli şakşuka tarifi
Kadın - Aile

Telli şakşuka tarifi, nasıl yapılır? Kolay Telli şakşuka tarifi

Şakşukaya farklı bir sunum ile sofralarında yer vermek isteyenlere, işte telli şakşuka tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:01:00 - 2021-11-10 17:04:37
Telli şakşuka tarifi, nasıl yapılır? Kolay Telli şakşuka tarifi

Farklı ve bir o kadar da lezzetli olan telli şakşukayı evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • Kızartma için;
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet kabak
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kapya biber

Sos için;

  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet soğan
  • 3 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım su bardağı su

Tabanı için;

  • 200 gr tel kadayıf
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ

Yapılışı

Tavaya sıvıyağ alınır. Yağ kızınca küp küp doğranmış patlıcanlar eklenir.  Patlıcanlar kızarınca tavadan alın. Aynı tavaya küp küp doğranmış kabakları ekleyin ve kızarınca alın. Aynı yağın içine kapya biber ve normal biberleri ekleyip kızarınca içinden alın.  Ayrı bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 diş ince kıyılmış sarımsak ve ince kıyılmış soğanı ekleyin. Hafif kavurun. Üzerine 3 rendelenmiş domates ekleyip kavurmaya devam edin.  1 tatlı kaşığı şeker ve yarım yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Karabiber ve pul biberi de ilave edin. İyice pişen domatese yarım çay bardağı su ekleyin ve suyunu çekene kadar kaynatın. Suyunu çekince kızartmaları sosa ekleyip iyice karıştırıp altını kapatın. Ayrı bir tavaya tel kadayıfı koyun. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ döküp çevirerek karıştırın.  Kavrulunca ocaktan alıp servis tabağına koyun. Zemine iyice yayın ve üzerine soslu kızartmayı ekleyin. Afiyet olsun.

 

 

 

 

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