Televizyon kurumu nasıl olur? Televizyon kurulumu nasıl yapılır?

Samsung televizyon kurulumu nasıl yapılır? Sıfırlama sonrası açılan ekranda Sonraki seçeneğine basın. Sonraki seçeneğine basın. Uydu seçiminizi bağlantı türünüze göre seçin ardından Sonraki seçneğine basın. Örnek; Uydu yayını için Anten Tipi Uydu seçilmelidir, Uydu Seçimi Turksat42E seçilmelidir. Mevcut ağ bağlantınızı seçin. Mevcut internetiniz bulunmuyor ise sağ üst köşede Sonrakiseçeneğine giriş yapın. Hüküm ve Koşullar ve Gizlilik İlkesi ekranında bulunan Tümünü Kabul Ediyorum seçeneğine basın ardından Tamam ’ı seçin. Samsung Hesabınızla Oturum Açın ekranında bulunan seçeneklerden ilerleyin. Hesap oluşturmak istemiyor iseniz sağ üst köşede bulunan Atla seçeneğine basın. Sonraki seçeneğine giriş yapın.

Mevcut Zamanı Ayarla seçeneğinde Televizyonun saat ayarları Otomatik veya Manuel giriş yapın ardından Sonraki seçeneğine giriş yapın. Sonraki seçeneğine giriş yapın. Kumandanızın Ses Arttırma ve Kanal Değiştirme tuşlarını test edin ardından Sonraki sekmesine basın. Tv İzlemeye Başla’yı seçin. Kurulum tamamlanacaktır.

LG televizyon kurulumu nasıl yapılır?

Öncelikle televizyonumuzun kumandasında bulunan Menü tuşuna basıyoruz. Sonrasında karşımıza gelen ekranda sol tarafta yer alan menülerden Ayarlar bölümüne gelip buradan da Oto Ayarlama bölümüne giriyoruz. “Ayarlama seçeneğini belirleyin” ekranında çıkan “Önceden ayarlanmış uydu programları var ve silinmeyecek. Güncellemek istiyor musunuz?” bilgilendirme penceresinde Sil butonuna tıklıyoruz. “Bir servis operatörü seçin.” ekranında, Uydu başlığı altında yer alan seçeneklerde ise Yok butonuna tıklayıp işlemlerimize devam ediyoruz.

Daha sonrasında karşımıza gelen ekranda “Programları ayarlamak için giriş kaynağını seçin” başlığı altındaki seçeneklerden Uydu bölümünü seçip İleri butonuna tıklıyoruz. Gelen ekranda ”Ayarlama seçeneğini belirleyin” başlığı altındaki seçeneklerden Şifreli Programları Atla ve Ağ Arama kutucuklarını işaretleyip Başlat butonuna tıklıyoruz. Programları ayarlamak için uyduyu ve ayarlarını kontrol edin başlığı altında yer alan seçeneklerde “Uydu Ayarını Değiştirin” butonuna tıklayıp, Uydu: TURKSAT 42.0E LNB TÜRÜ: 9750/10600 olarak girdikten sonra İleri butonuna tıklıyoruz. “Oto Ayarlama tamamlandı.” başlığı altında bir ekran gelecektir.

Bu ekranda uydu kanallarının eklendiğini göreceksiniz. İşlemleriniz tamamlandı.

Arçelik televizyon kurulumu nasıl yapılır?

Televizyonda, temel ayarlamaları yaparak adım adım size yardımcı olmak üzere bir "kurulum yardımcısı" bulunmaktadır. Kullanıcı, ekran diyalog penceresini kullanarak karmaşık gibi görünen ayarlamaları ve veri girişlerini basitçe ve herkes tarafından anlaşılacak şekilde yapabilir.

Beko televizyon kurulumu nasıl yapılır?

Beko televizyon kurulumu şu şekilde yapılmakta: