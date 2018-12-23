THY- Euroleague
0553 313 94 23

Telesiyej arızalanınca saatlerce asılı kaldılar

Antalya'da bulunan Saklıkent Kayak Merkezi'nde, zirveye çıkmak isteyenleri taşıyan telesejin arıza yapması nedeniyle, vatandaşlar soğuk havada yukarıda asılı kaldı.

23 Aralık 2018 Pazar 17:18
Telesiyej arızalanınca saatlerce asılı kaldılar

Antalya'nın ünlü kayak merkezi Saklıkent'te kayak için zirveye çıkanları taşıyan telesiyej arıza yaptı. Bir süre havada beklemek zorunda kalan, aralarında çocukların da bulunduğu telesiyejdekilerden bazıları fenalık geçirdi.

Saklıkent'te bugün saat 11.00 sıralarında kayak yapmak için zirveye çıkanları taşıyan telesiyej, hareket ettikten yaklaşık 3 dakika sonra arıza yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu telesiyejdekiler havada bir süre beklemek zorunda kaldı. Bu sırada bazı kişilerin fenalık geçirdiği belirtildi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte teleferiğe binerek zirveye çıkıp kayak yapmak istediklerini belirten Selma Temel Seçkin, yaşadığı paniğin çok kötü bir tecrübe olduğunu söyledi. 7 yaşındaki oğlu ve ailesiyle birlikte soğukta havada asılı kalmanın hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendilerini yıprattığını aktaran Seçkin, “Saat 11.00 gibi telesiyeje bindik. Yaklaşık 3 dakika sonra telesiyej durdu ve havada asılı kaldık. Yanımda 7 yaşındaki oğlum vardı. 6 kişi geldik, hepimiz asılı kaldık. 1 saat 15 dakika sürdü bu durum. 'Teknik arıza var' dediler" diye konuştu.

Kar aracı göndermediler iddiası

Telesiyejin onarım çalışmaları sürerken kendilerini ara bir tepede indirdiklerini belirten Seçkin, kayak yapamadıklarını ve geri inmek için kar aracı gönderilmesini istediğini belirterek, “Tepede ara bölümde indirdiler bizi. Bize kar aracı göndermelerini istedik, ama göndermediler. Yuvarlanarak inmek zorunda kaldık" dedi.

Kayak merkezi yetkilileri, voltajda yaşanan düşüklük nedeniyle 35 dakikalık bir sorun yaşandığını belirterek, "Onu da hemen giderdik şu an için herhangi bir aksama ya da sorun yoktur" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:18
  1. Antalya
  2. Saklıkent Kayak merkezi
  3. telesiyej arızası
  4. Telesiyej arızalanınca saatlerce asılı kaldılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da 10 Taliban militanı öldürüldü
    1. Afganistan'da 10 Taliban militanı..
    2. Otomobil alacaklar dikkat! 31 Aralık..
    3. Bursa'da cenazeden dönenleri taşıyan..
    4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    5. Ordu'da eşi tarafından bıçaklanan..
    6. Maçın ardından
    7. Cüneyt Kosal son yolculuğuna uğurlandı
    8. Kayınpederinin aracı ile iş yerini..
    9. İranlı milletvekilinden..
    10. Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili..
    11. Ordu'da çöpte parçalanmış erkek çocuk..
    12. Kalın'dan teröristbaşına: İzle ve..
    13. "Kaşıkçı'nın son dönemi Suudi..
    14. Bağdat'taki "ABD işgalinden kalma..
    15. Telesiyej arızalanınca saatlerce asılı..
    16. Suriyeli Peşmergeler ile terör örgütü..
    17. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar..
    18. Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    19. Erdoğan'dan anlamlı Twitter paylaşımı
    20. Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak