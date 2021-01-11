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Dünya Telegram’dan ilk açıklama geldi! IOS'taki büyük tehlikeyi duyurdular
Dünya

Telegram’dan ilk açıklama geldi! IOS'taki büyük tehlikeyi duyurdular

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi nedeniyle milyonlarca kişi Telegram'a geçti. Popüler mesajlaşma uygulamasının kurucu Pavel Durov'dan ilk açıklama geldi. Durov, kullanıcıların İOS'u bırakıp Android'e geçmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 11:00:00 - 2021-01-12 10:10:03
Telegram’dan ilk açıklama geldi! IOS'taki büyük tehlikeyi duyurdular

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi nedeniyle kullanıcılardan tepki çekmesi, alternatif uygulamaların önemini artırdı. Bu uygulamalardan biri olan Telegram'a olan yoğun ilgi neticesinde Telegram'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, uygulamanın Rusya'ya ait olmadığını açıkladı.

Pavel Durov, "Apple ve Google, özgürlük için Twitter'dan çok daha büyük bir sorun teşkil ediyor. Apple bu ikisinin en tehlikelisi çünkü uygulamalara erişiminizi tamamen kısıtlayabilir. Android sistem kullanın. Android'e geçiş sıradan bir kullanıcının bilgi özgürlüğünü korumak için atabileceği önemli bir adım olur. Apple'ın ücretsiz bilgi alışverişini engellediği gerçeğinden hareketle iOS'tan Android'e geçmenizi tavsiye edilebilirim" dedi.

Gizlilik konusunda kendilerine güvenilmesi gerektiğini kaydeden Durov, "Telegram'ın Rusya malı olduğu ve ayrıca Telegram'daki yazışmaların güvenliği ve gizliliğini sorguluyorlar. Telegram'ın Rusya'da ofisi yok. Rusya devleti ile 2018'de bilgi güvenliği konusunda anlaşamadık ve ülkeden ayrıldık. Gizlilik bizim işimiz" ifadelerini kullandı.

Merkezi BAE'de

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Rusya ile verilerin paylaşılması konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle merkezini BAE’ne taşımıştır. Telegram, BAE merkezli olarak yönetilmektedir.

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Yorumlar

Hasan yılmaz

Merkez BAE se, daha kötü. Bae de adalet yok, kanun yok, bolca amerikanın köpeği olmak var şerefsizlerde. Bae bana göre devlet bile değil, korsan lar topkuluğu.
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Hakan

Bae mi orası rusyadan daha kötü
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