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Teknoloji Telegram görüntülü arama en fazla kaç kişi
Teknoloji

Telegram görüntülü arama en fazla kaç kişi

Telegram görüntülü konuşma nasıl yapılır? Telegram görüntülü mesaj nasıl yapılır? Telegram sesli mesaj nasıl gönderilir? soruları WhatsApp'ın gizlilik sözleşmeli kararı sonrası Telegram’a geçmek isteyen kullanıcılar tarafından sorgulanmakta. Peki Telegram görüntülü arama en fazla kaç kişi ile yapılır? Telegram Web görüntülü arama nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:52:00 - 2021-01-11 16:53:23
Telegram görüntülü arama en fazla kaç kişi

Popüler mesajlaşma uygulamasına gelen yeni özellik, güvenliğin sağlanması için uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyor. Telegram'ın yaptığı açıklamaya göre görüntülü arama özelliği Android ve iOS kullanıcıları için kullanıma açıldı. Telegram görüntülü konuşma özelliğini kullanmak için aramak istediğiniz kişinin profiline girerek 'Video' seçeneğine basmanız yeterli olacak. Bununla birlikte özellik, sesli aramada istenildiği zaman açılıp kapatılabilecek.

Telegram görüntülü konuşma nasıl yapılır? 

Bu özelliği iPhone'larda deneyimlemek için ise önce Ayarlar'a girmeniz ardından da en alt kısımda bulunan Deneysel Özellik anahtarını açıp profil menüsünden Video Araması seçeneğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından test aşamasında olan video arama özelliğini Telegram üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Telegram görüntülü arama en fazla kaç kişi?

Telegram’da kurulan grup ve kanallarda görüntülü arama özelliği bulunmuyor. Gruplarda yalnızca ses kaydı, video kaydı gönderebiliyor, dosya, konum, anket, müzik ve galerinizden fotoğraf paylaşma işlemlerini yapabiliyorsunuz.  

Telegram Web görüntülü arama nasıl yapılır?

WhatsApp’da olduğu gibi Telegram uygulamasını da diğer cihazlarınızdan kullanabiliyorsunuz. Örneğin; bilgisayarınızdan Telegram Web’e girmek için önce telefon numaranızı yazıyor ve ‘next’ yazısına tıklıyorsunuz. Daha sonra telefonunuza kod gönderilmesini onaylıyor ve gelen kodu Telegram Web ekranına giriyorsunuz. Ardından Telegram Web’i kullanmaya başlayabilirsiniz. Telegram Web’de görüntülü arama yapamıyorsunuz. Yalnızca telefonunuzda kullandığınız Telegram  uygulaması aracılığıyla görüntülü arama gerçekleştirebiliyorsunuz.

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