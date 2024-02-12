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Seyahat Telegraf Gazetesi yayınladı: Türkiye, Fransa’yı geride bırakacak!
Seyahat

Telegraf Gazetesi yayınladı: Türkiye, Fransa’yı geride bırakacak!

Yeniakit Publisher
2024-02-12 23:57:00 - 2024-02-13 00:22:27
Telegraf Gazetesi yayınladı: Türkiye, Fransa’yı geride bırakacak!

Avrupalı turistlerin yeni adresi Türkiye oldu. Bu yıl ülkemize turist akını gelmesi bekleniyor. Seyahat planları yapan turistlere Türkiye önerilirken, Fransa'yı bile geride bırakacağı paylaşıldı.

Turizmin öncülerinden birisi haline gelen Türkiye, İngiliz gazetesi Telgraph'ın gündeminde yer aldı. Yeni yılda Türkiye'yi tavsiye ederek, turistlerin akın akın geleceğini paylaştı. Bu sene yaz hazırlıklarını şimdiden yapın. Türkiye için tatil yılı olacak...

TÜRKİYE'DE TATİL YILI

İngiliz gazetesi Telegraph Türkiye'ye övgüler yağdı. Turizmin öncülerinden birisi haline gelen Türkiye'yi tüm dünyaya tavsiye etti. 2024 yılında Türkiye'de tatil yılı yaşanacağını paylaşarak, turistlerin neden Türkiye'yi tercih edeceğine dair açıklama yaptı. Seyahat planı düşünenlere ise Türkiye'yi tavsiye etti.

FRANSA'YI BİLE GERİDE BIRAKACAK

Avrupalı turistlere Türkiye'yi öneren Telegraph gazetesi, 2024 yılının en turistik yerlerinden birisinin Türkiye olacağını paylaştı. İspanya'dan sonra en çok turist alan ikinci ülke Fransa olurken bu yıl sıralamanın yeniden değişeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin popülaritesinin artmasıyla Fransa'yı bile geride bırakabileceği işaret ediliyor.

Eğlence dolu plajları ve tatillerinde dinlendirici gulet yolculuklarıyla övülen Türkiye için yazılan yazıda, "Her şeyi için ideal olan 6 bin kilometreden fazla güneşli Ege ve Akdeniz kıyı şeridine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Truva gibi çok sayıda Truva, Efes ve Göbekli Tepe gibi büyüleyici Unesco Dünya Mirası Alanı'na da ev sahipliği yapıyor." ifadeleri yer aldı.

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