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Telefonun zil sesinin geldiği yöne gitti, kuzenini ölü buldu

Gaziantep'te teyzesinin oğlu ile birlikte sumak toplamaya giden 58 yaşındaki bir adam ölü bulundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:21
Telefonun zil sesinin geldiği yöne gitti, kuzenini ölü buldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sumak toplamaya giden 58 yaşındaki Bektaş Kurtini ölü bulundu.

Telefonun sesinden buldu

İddiaya göre, İslahiye ilçesi Çerçili kırsal Mahallesi'nde 58 yaşındaki Bektaş Kurtini, teyzesinin oğlu Mustafa Çolak ile beraber köyden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Kabaklar Mezarlığı mevkisine sumak toplamak için gitti. Otomobili almak için Kurtini'nin yanından ayrılan teyzesinin oğlu Mustafa Çolak, geri döndüğünde Bektaş Kurtini'yi bıraktığı yerde bulamadı. Cep telefonunu arayan çolak, telefona cevap verilmemesi üzerine bir süre çalan telefonun sesinin geldiği yöne gitti. Kurtini'yi baygın halde bulan Çolak, hemen köydeki yakınlarına ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bektaş Kurtini’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından cenaze Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Bektaş Kurtini'nin kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:21
  1. sumak
  2. Bektaş Kurtini
  3. Mustafa Çolak
  4. Kabaklar Mezarlığı mevki
  5. 112 sağlık ekipleri
  6. Gaziantep Adlı Tıp Kurumu
  7. Jandarma

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