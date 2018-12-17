THY- Euroleague
0553 313 94 23

Telefondan sipariş verdi, paketi açtığında şoke oldu

Manisa'da televizyonda izlediği reklam üzerine cep telefonu siparişi veren emekli vatandaş, kargo şubesine gelen paketi açtığında şok oldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:05
Telefondan sipariş verdi, paketi açtığında şoke oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan emekli Kerim Aydın (56), televizyon izlerken gördüğü cep telefonu reklamı üzerine, sipariş verdi. Kargo şubesine gelen kutudan cinsel ürün çıktığını belirten Aydın, "Hem dolandırıyorlar hem de kendilerince espri yapıyorlar" dedi.

Turgutlu'da yaşamını sürdüren Kerim Aydın, kahvede otururken, televizyonda izlediği reklam üzerine cep telefonu siparişi verdi. Aydın, 3 gün sonra gönderilen mesajla ürünün kargo şubesine ulaştırıldığını öğrendi. Siparişini almak için şubeye giden Aydın, 198 lira yatırdı. Cep telefonu beklediği kutuyu açan Aydın, içinde cinsel ürünler olduğunu gördü. Turgutlu Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvuran Aydın, "Giden paradan çok, kutunun içinden çıkan sprey ve kremler moralimi bozdu. Karı- koca 1500 lira emekli maaşıyla geçiniyoruz. Hem dolandırıyorlar hem de kendilerince espri yapıyorlar" diye konuştu.

Başkalarının da dolandırılmaması için şikayetçi olduğunu belirten Kerim Aydın, kutudan çıkanları gösterirken, sitede yazan telefonu aradığında da yüzüne kapattıklarını söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:05
  1. Manisa
  2. Turgutlu
  3. Telefondan sipariş verdi
  4. paketi açtığında şoke oldu
  5. Kerim Aydın

YORUM YAZ

  • avrupa birliği hikayeavrupa birliği hikaye11 dk önce
    Vatana ihanet edenlerin, ihaleye fesat karıştıranların, devlet ve millet malına zarar verenlerin, dolandırıcıların ve tecavüzcülerin CEZASI İDAM OLSUN diye bir referandum yapsın devlet. Eğer yürek varsa yapın bak halk %85 evet der. Boş laf konuşmayla olmaz öyle. yapalım mı yapmayalım mı diye göstermelik konuşmayla olmaz. Yapın biz de EVETdiyelim

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başına aldığı darbe, gözünde yıldız şeklinde katarakt oluşturdu
  1. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
  2. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
  3. Kadınlarda kasık ağrısı
  4. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
  5. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
  6. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
  7. Emeklilere iki zam birden!
  8. Nasırdan kurtulmak için...
  9. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
  10. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
  11. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
  12. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
  13. Bir zamanlar kapı tokmakları...
  14. Kahramanmaraş'ta kaçak sigara..
  15. Takip edilen PKK'lılar ateş açtı! 2..
  16. Adnan Oktar soruşturmasında yeni..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da
  18. Meteorolojiden kritik uyarı! Çok..
  19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "FETÖ ile..
  20. Telefondan sipariş verdi, paketi..
60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
Türk askerine alçak sözler
Türk askerine alçak sözler

Günün Karikatürü

15 Aralık 2018
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!