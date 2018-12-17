Telefondan sipariş verdi, paketi açtığında şoke oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan emekli Kerim Aydın (56), televizyon izlerken gördüğü cep telefonu reklamı üzerine, sipariş verdi. Kargo şubesine gelen kutudan cinsel ürün çıktığını belirten Aydın, "Hem dolandırıyorlar hem de kendilerince espri yapıyorlar" dedi.



Turgutlu'da yaşamını sürdüren Kerim Aydın, kahvede otururken, televizyonda izlediği reklam üzerine cep telefonu siparişi verdi. Aydın, 3 gün sonra gönderilen mesajla ürünün kargo şubesine ulaştırıldığını öğrendi. Siparişini almak için şubeye giden Aydın, 198 lira yatırdı. Cep telefonu beklediği kutuyu açan Aydın, içinde cinsel ürünler olduğunu gördü. Turgutlu Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvuran Aydın, "Giden paradan çok, kutunun içinden çıkan sprey ve kremler moralimi bozdu. Karı- koca 1500 lira emekli maaşıyla geçiniyoruz. Hem dolandırıyorlar hem de kendilerince espri yapıyorlar" diye konuştu.

Başkalarının da dolandırılmaması için şikayetçi olduğunu belirten Kerim Aydın, kutudan çıkanları gösterirken, sitede yazan telefonu aradığında da yüzüne kapattıklarını söyledi.