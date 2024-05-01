  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Telefon uyarısı! Bilim insanları açıkladı! Dikkat: 'Çocuklara 13 yaşına kadar cep telefonu vermeyin' açıklaması
Kadın - Aile

Telefon uyarısı! Bilim insanları açıkladı! Dikkat: 'Çocuklara 13 yaşına kadar cep telefonu vermeyin' açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-01 19:05:00 - 2024-05-01 19:08:37
Telefon uyarısı! Bilim insanları açıkladı! Dikkat: 'Çocuklara 13 yaşına kadar cep telefonu vermeyin' açıklaması

Emmanuel Macron'un talimatıyla kurulan komisyon, çocuklarda kullanılan telefon trafiği konusunda vatandaşları uyardı: dikkat, sayısı her geçen gün artıyor diyerek ebeveynlere dikkat çeken tavsiyeler de sundu!

Fransa'da yapılan araştırmada, çocukların 13 yaşında kadar akıllı telefon kullanmaması gerektiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla kurulan komisyon, sosyal medya ve akıllı telefonların çocuklar üzerindeki etkisini araştırdı.

Nörolog Servane Mouton ve psikiyatr Amine Benyamina liderliğindeki ekibin araştırmasında, çocukların teknoloji sektörünün kâr güdümlü stratejilerinden korunması gerektiğine dikkat çekilerek "Firmalar, çocukları ekran başına kilitliyor, kontrol ediyor ve onlar üzerinden para kazanıyor" dendi.

Çalışmada, ocukların 6 yaşından önce dijital ekranlara maruz kalmaması, 13 yaşına kadar da akıllı telefon kullanmaması gerektiği belirtildi.

Uzmanlar, 11-13 yaşındaki çocuklara verilecek telefonların internet bağlantısı olmaması gerektiğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Araştırmacılar, çocukların 18 yaşına kadar Instagram, TikTok ve Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarından uzak tutulmasını da önerdi.

İlkokullarda özel durumları olan çocuklar hariç öğrencilerin tablet kullanmaması tavsiye edilirken, ebeveynlerin de çocuklarıyla daha çok vakit geçirmesi için sosyal medya kullanımını kısıtlaması gerektiği belirtildi.

Araştırmada, ebeveynlerin de en az çocuklar kadar "teknoloji sektörünün kurbanı" haline geldiğine dikkat çekildi.

Çalışmada yer alan bilim insanlarından Benyamina şunları söyledi:

Teknoloji harika bir araç, öyle de kalacak. Fakat bu, insanların kullanımında olmalı, onları bir ürüne hizmet etmeye indirgememeli. Dijital içeriklere ilginizi kaybetmenizi önlemek amacıyla haz alma sistemini yeniden harekete geçiren ve uyaran algoritmalar, bir tür bağımlılık dinamiği yaratıyor.

Birleşik Krallık'ın tanınmış gazetelerinden Guardian, komisyonun raporunun ardından konuyla ilgili herhangi bir kısıtlamaya gidilip gidilmeyeceğinin henüz belli olmadığını yazdı.

Macron, başkent Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nde çocukların 15 yaşında kadar akıll telefon kullanmasının yasaklanmasını istediğini söylemişti.

Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor: En iyi saç bakım ürünü 2 besin!
Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor: En iyi saç bakım ürünü 2 besin!

Kadın - Aile

Bu yiyecek saç dökülmesini anında durduruyor: En iyi saç bakım ürünü 2 besin!

Google, zam yapacak! Türkiye için karar ilan edildi: O tarihte gerçekleşecek... Önemli açıklamalar
Google, zam yapacak! Türkiye için karar ilan edildi: O tarihte gerçekleşecek... Önemli açıklamalar

Gündem

Google, zam yapacak! Türkiye için karar ilan edildi: O tarihte gerçekleşecek... Önemli açıklamalar

İş yerinde stresten kurtulmanın basit yolları...
İş yerinde stresten kurtulmanın basit yolları...

Sağlık

İş yerinde stresten kurtulmanın basit yolları...

Simpsonlar, geleceği nasıl tahmin etti? Sırrı çözüldü... Gerçek ortaya çıktı
Simpsonlar, geleceği nasıl tahmin etti? Sırrı çözüldü... Gerçek ortaya çıktı

Aktüel

Simpsonlar, geleceği nasıl tahmin etti? Sırrı çözüldü... Gerçek ortaya çıktı

Baba, anne ve dededen mirasınız kalmış olabilir! e-Devlet gizli miras var mı söylüyor! Kimsenin haberi yok
Baba, anne ve dededen mirasınız kalmış olabilir! e-Devlet gizli miras var mı söylüyor! Kimsenin haberi yok

Aktüel

Baba, anne ve dededen mirasınız kalmış olabilir! e-Devlet gizli miras var mı söylüyor! Kimsenin haberi yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23