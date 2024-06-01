Telefon kapattıran Yavaş-İmamoğlu kavgası! Resmen şok olacaksınız! Sebebi bakın ne çıktı

Zafer Şahin, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki gerginliği yazdı. İki belediye başkanının Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için yarıştığını belirten Şahin, Yavaş ve İmamoğlu'nun telefonda tartışıp birbirlerine telefonu kapattıklarını iddia etti. Şahin, Milliyet gazetesindeki dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu’na göre Mansur Yavaş ile aralarında hiçbir sorun yok. Hatta birileri ısrarla bu iki ismin arasını açmaya çalışıyor. İmamoğlu “Mansur Bey ile aramızda bir yarış arıyorlar. Bizim hizmet rekabetimiz olur, başka bir şey olmaz “ diyor.

Ama Ankara kulislerinde konuşulan başka bir hikaye var.

Hem İmamoğlu hem de Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olmak istiyor. Seçim Haziran ayında yapılacak. Delege sistemi gereği yeni Başkan büyük ihtimalle CHP’li bir isim olacak.

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Ancak İmamoğlu ve Yavaş’tan birinin yarıştan çekilmesi gerekiyor. Aksi taktirde rakip olacaklar! Ama ikisi de bu jesti birbirinden bekliyor. Çünkü ikisinin de asıl hedefi 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmak. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı bu kadar önemli mi demeyin… Önemli.

O koltuğa oturan Cumhurbaşkanı adaylığı yolunda diğerine göre psikolojik üstünlüğü ele alır.

Gelelim yazının başlığındaki meseleye. Yavaş ve İmamoğlu bu konuyu telefonda konuşurken tansiyon biraz yükselmiş. Kimse “ Tamam ben çekileyim sen aday ol” dememiş. Ankara’da ikilinin telefonu birbirlerinin yüzüne kapattıklarını rivayet edenler bile var.

Çıkar yakında kokusu…"